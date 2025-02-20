Малый бизнес съежился в ожидании

В начале 2025 года настроения малого и среднего бизнеса удержались от дальнейшего падения благодаря оптимистичным ожиданиям на ближайшие месяцы, следует из данных индекса RSBI (рассчитывают ПСБ, «Опора России» и Magram Market Research по итогам опроса 1,8 тыс. компаний). По сравнению с декабрем 2024 года индекс в январе не изменился и составил 52,7 пункта — минимум с 2023 года (см. “Ъ” от 20 января). Настроения МСП ухудшаются с середины 2024 года: планы занять ниши иностранных поставщиков не сбылись, а финансовые возможности сократились из-за повышения ставки ЦБ.

В январе компонента продаж осталась в зоне спада даже с учетом оптимистичных ожиданий: на рост выручки надеялись 29% МСП против 21% в декабре 2024 года, ее снижение прогнозируют 26% против 35% месяцем ранее. Фактические продажи в январе просели у 38% МСП (32% в декабре), и это максимум с мая 2023 года.

Интерес МСП к заемному финансированию в условиях высоких ставок продолжил снижение — спрос на кредиты предъявили 32% МСП против 37% месяцем ранее, 31% к заимствованиям не готов. Доля удовлетворенного спроса составила 24% против 26% в декабре: в январе кредит получили 9% опрошенных (12% в декабре) — это минимум с мая 2022 года. Наименее активно новые кредиты брал микробизнес (6%) и МСП из сферы услуг (7%).

Из-за нехватки собственных и заемных средств МСП не готовы и расширять бизнес: если в декабре инвестировали 23% МСП, то в январе лишь 17% (минимум с ноября 2022 года). Сокращают инвестиции 9% МСП, как и в ноябре—декабре 2024 года. Расширять бизнес планируют 24% МСП, сокращать — 7%. Объем инвестиций определяется уровнем ключевой ставки: 51% МСП готовы сокращать инвестиции из-за действующей ставки ЦБ (с 28 октября 21%). Наиболее чувствительны предприятия торговли и производства: 58% и 50% предприятий отраслей будут сокращать вложения.

Кадровая обстановка практически не меняется: 20% МСП сокращали сотрудников (24% в декабре), а активность найма невысока — 9% МСП против 14%. «В таких условиях для бизнеса важны гибкость, продуманные финансовые решения и следование стратегии оптимизации»,— констатировал старший вице-президент ПСБ Кирилл Тихонов.

Диана Галиева