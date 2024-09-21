Малый бизнес не в настроении

В августе деловые настроения малого и среднего бизнеса продолжили ухудшаться, свидетельствуют данные индекса RSBI, указывая на охлаждение «перегрева» в этом секторе на фоне происходящих в экономике изменений. Из результатов опроса предпринимателей следует, что активность МСП снижается на фоне жесткой денежно-кредитной политики Центробанка — компании все реже готовы кредитоваться по высоким ставкам, чаще фиксируют спад продаж своей продукции и пессимистичнее оценивают перспективы сбыта. Недостаток собственных средств и снижение доступности кредитов привели к тому, что компании все чаще стали занимать выжидательную позицию и не стремятся вкладываться в новые проекты.

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Замеры состояния малого и среднего бизнеса указывают на охлаждение «перегрева» в этом секторе (когда предложение сильно отстает от спроса и провоцирует дальнейшую инфляцию), фиксирует индекс RSBI, рассчитываемый ПСБ (Промсвязьбанк), «Опорой России» и Magram Market Research по итогам опроса 1,8 тыс. компаний. В августе индекс продолжил снижаться, до 54,7 пункта после 55,8 — в июле, 57,6 — в июне и 58,1 — в мае. Впрочем, индекс, опустившийся до минимума этого года, по-прежнему остается в положительной зоне (выше 50 пунктов).

Замедление темпов деловой активности наблюдается во всех исследуемых сферах деятельности.

В сфере услуг RSBI снизился из-за ожидаемого спада прибыли и снижения фактических инвестиций. В сегменте торговли показатель также сократился — из-за ухудшения ожиданий по выручке и ослабления кредитной активности. В производственном секторе помимо ожиданий заметно ухудшились и фактические продажи, а также замедлилось инвестиционное развитие.

В августе о росте выручки сообщили 20% компаний (как и месяцем ранее), надеются на рост продаж 31% (33% в июле). Доля тех, кто заметил спад продаж, выросла за месяц с 31% до 32%. Усилились опасения бизнеса относительно сокращения продаж в будущем: в августе доля таких респондентов составила 22%, увеличившись за месяц на 5 процентных пунктов (п. п.).

Доступ к заемному кредитованию снижается на фоне роста кредитных ставок (по данным ЦБ, по итогам второго квартала они в среднем увеличились на 0,3 п. п.— до 18,5%). Доля кредитов по программам господдержки остается незначительной (на уровне 6%) — банки существенно ограничили их выдачу из-за их низкой маржинальности.

По данным исследования, спрос малого и среднего бизнеса на заемное финансирование в таких условиях снижается третий месяц подряд.

В августе лишь 35% субъектов МСП проявляли «кредитный интерес», о неготовности брать кредит сообщили 28% компаний — это максимум за все время наблюдений. В результате доля МСП, получивших новый кредит и уже имеющих действующий, снизилась до 27%, на 2 п. п. за месяц. «На фоне жесткой денежно-кредитной политики компаниям становится сложнее развивать текущие бизнес-проекты и планировать новые, в том числе с помощью заемного финансирования. Такая ситуация в целом создает финансовые риски для сегмента МСП, который наиболее чувствителен к изменениям рынка и нуждается в поддержке в условиях экономических преобразований»,— отмечает старший вице-президент ПСБ Кирилл Тихонов.

Недостаток собственных средств и снижение доступности кредитования привели к тому, что предприниматели склонны занимать выжидательную позицию и не стремятся вкладываться в новые проекты. В августе наращивали инвестиции только 20% респондентов (минимум с ноября 2023 года), расширять бизнес планируют 24% (минимум с декабря 2023 года). Одновременно бизнес чаще говорит о сокращении вложений: в августе снижали инвестиции 11% МСП, планируют — 7% опрошенных (максимум с начала 2023 года).

Неустойчивости инвестпланам добавляет ситуация на рынке труда. Хотя некрупным компаниям даже чаще удавалось нанимать сотрудников (15% опрошенных против 13% в июле), о сокращении числа сотрудников сообщает почти каждый пятый — это по-прежнему вблизи максимумов за последние три года. На рынке продолжается текучка, и это сказывается на ожиданиях предпринимателей. Стоимость найма при этом продолжает расти, повышая операционную нагрузку МСП.

Диана Галиева