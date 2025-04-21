Трамп заявил об очень хороших встречах США с Россией и Украиной

Президент США Дональд Трамп заявил, что последние встречи Вашингтона с Москвой и Киевом по урегулированию российско-украинского конфликта были очень хорошими. Он вновь предположил, что соглашение о мире может быть достигнуто «уже на этой неделе».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Leah Millis / Reuters Фото: Leah Millis / Reuters

«Я расскажу вам все подробности в ближайшие три дня, но у нас были очень хорошие встречи с Украиной, Россией»,— сказал Дональд Трамп журналистам в Белом доме. Так он прокомментировал перспективы урегулирования конфликта в ближайшее время.

18 апреля госсекретарь США Марко Рубио сказал, что Вашингтон откажется от посредничества между Россией и Украиной, если в ближайшие дни не убедится в готовности сторон завершить конфликт. Вскоре вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что «некоторые события», произошедшие за «последние 24 часа», внушают оптимизм. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сегодня, 21 апреля, отказался называть сроки урегулирования конфликта.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Мир под гарантии Христа».

Лусине Баласян