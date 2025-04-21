Пиво теряет в объеме
Каких товаров коснулась шринкфляция
Шринкфляция добралась до пива. Московская пивоваренная компания начала выпускать банки «Жигули» объемом 0,31 л вместо привычных 0,33 л. Цена на товар не изменилась. Были и другие подобные случаи. В ноябре крупнейший производитель пивных банок в стране остановил выпуск традиционных полулитровых тар. Их заменили емкостями объемом 0,45 л. Эксперты тогда объясняли, что поставщики стараются фасовать товар под разовый прием пищи или однократное удовлетворение жажды.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
Однако в случае с пивом создание новой упаковки может нивелировать выгоду от уменьшения объема, заметил глава компании «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров: «Здесь надо отличать между собой два разных тренда. Тренд первый — это действительно шринкфляция как она есть, тренд второй касается перехода на более маленькие упаковки. Учитывая, что сейчас глобальный тренд в России связан с увеличением количества одиночных домохозяйств, понятно, что покупки больших упаковок значительно сокращаются. В этой ситуации мы видим определенное увеличение своеобразной снековости потребления. Но это все-таки отдельная история.
Что касается в целом шринкфляции, это действительно достаточно легко делать в том случае, когда упаковка не является каким-то ключевым фактором. То есть, условно говоря, та же шоколадная конфета, например, плитка шоколада, в ней можно достаточно легко играть с весом. Если мы говорим о банках, есть вариант 0,5 л, есть вариант что-то вроде 0,45 л, который используется в большинстве упаковок энергетиков, и есть вариант в принципе 0,33 л. Это набор стандартных вариантов, который можно производить. Понятно, что себестоимость такой упаковки оптимальная в данном случае для пива.
Если мы говорим про создание какой-то отдельной банки, то, конечно, экономия выглядит весьма сомнительной, потому что те 7% веса продукта, который сокращается, частично будет нивелирован повышением стоимости упаковки, потому что она нестандартная. Глобально мы видим, что даже в таких случаях производители обращаются к производителям упаковки, те расширяют линейки и дают возможность делать какие-то более оптимальные решения с точки зрения размера упаковки».
Символом шринкфляции в России стали куриные яйца. В 2019 году один из потребителей опубликовал в интернете фотографию упаковки из девяти яиц птицефабрики «Вараксино». Заголовок поста «Девяток яиц, пожалуйста» запустил серию мемов. Аналогичные изменения касались упаковки молочных продуктов и кондитерских изделий. Например, долгое время молоко «Домик в деревне» продавали в таре объемом один и полтора литра. Сейчас — 930 мл и 1,4 л. А компания Mondelez изменила форму своего культового шоколада Toblerone. Они увеличили расстояние между зубчиками и сладость стала весить не 400 г, а всего 360 г. Однако поклонники бренда стали массово возмущаться в соцсетях и спустя пару лет Mondelez вернулась к прежней форме.
Нарушает ли это права потребителей? Сопредседатель союза потребителей России Петр Шелищ отметил, что шринкфляция соответствует закону лишь формально: «Права потребителей, установленные законодательством, это явление не нарушает, но, по моему глубокому убеждению, оно нарушает законодательство о конкуренции, потому что такого рода действия мотивируются тем, что потребитель не заметит того, что произошло, что в привычной упаковке продукта стало меньше. Ориентируясь на приемлемую цену или даже более выгодную, чем цена у конкурентов этого производителя, человека купит этот продукт. И вот здесь я усматриваю недобросовестную конкуренцию.
Но чтобы это не вводило потребителя в заблуждение, в некоторых магазинах на ценниках писали две цены: цена упаковки и цена единицы объема или веса продукта. И вторая цена сразу делала ясным, что дороже, что дешевле».
В 2023 году власти запретили уменьшать упаковку товаров первой необходимости. К таким продуктам, например, относятся сливочное и подсолнечное масло, вермишель, сахар, соль, мука, пшено и черный чай. Производители, которые все-таки уменьшают упаковку, лишаются права маркировать свои продукты знаком ГОСТ.
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