Пиво теряет в объеме

Шринкфляция добралась до пива. Московская пивоваренная компания начала выпускать банки «Жигули» объемом 0,31 л вместо привычных 0,33 л. Цена на товар не изменилась. Были и другие подобные случаи. В ноябре крупнейший производитель пивных банок в стране остановил выпуск традиционных полулитровых тар. Их заменили емкостями объемом 0,45 л. Эксперты тогда объясняли, что поставщики стараются фасовать товар под разовый прием пищи или однократное удовлетворение жажды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Однако в случае с пивом создание новой упаковки может нивелировать выгоду от уменьшения объема, заметил глава компании «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров: «Здесь надо отличать между собой два разных тренда. Тренд первый — это действительно шринкфляция как она есть, тренд второй касается перехода на более маленькие упаковки. Учитывая, что сейчас глобальный тренд в России связан с увеличением количества одиночных домохозяйств, понятно, что покупки больших упаковок значительно сокращаются. В этой ситуации мы видим определенное увеличение своеобразной снековости потребления. Но это все-таки отдельная история.

Что касается в целом шринкфляции, это действительно достаточно легко делать в том случае, когда упаковка не является каким-то ключевым фактором. То есть, условно говоря, та же шоколадная конфета, например, плитка шоколада, в ней можно достаточно легко играть с весом. Если мы говорим о банках, есть вариант 0,5 л, есть вариант что-то вроде 0,45 л, который используется в большинстве упаковок энергетиков, и есть вариант в принципе 0,33 л. Это набор стандартных вариантов, который можно производить. Понятно, что себестоимость такой упаковки оптимальная в данном случае для пива.

Если мы говорим про создание какой-то отдельной банки, то, конечно, экономия выглядит весьма сомнительной, потому что те 7% веса продукта, который сокращается, частично будет нивелирован повышением стоимости упаковки, потому что она нестандартная. Глобально мы видим, что даже в таких случаях производители обращаются к производителям упаковки, те расширяют линейки и дают возможность делать какие-то более оптимальные решения с точки зрения размера упаковки».

Символом шринкфляции в России стали куриные яйца. В 2019 году один из потребителей опубликовал в интернете фотографию упаковки из девяти яиц птицефабрики «Вараксино». Заголовок поста «Девяток яиц, пожалуйста» запустил серию мемов. Аналогичные изменения касались упаковки молочных продуктов и кондитерских изделий. Например, долгое время молоко «Домик в деревне» продавали в таре объемом один и полтора литра. Сейчас — 930 мл и 1,4 л. А компания Mondelez изменила форму своего культового шоколада Toblerone. Они увеличили расстояние между зубчиками и сладость стала весить не 400 г, а всего 360 г. Однако поклонники бренда стали массово возмущаться в соцсетях и спустя пару лет Mondelez вернулась к прежней форме.

Нарушает ли это права потребителей? Сопредседатель союза потребителей России Петр Шелищ отметил, что шринкфляция соответствует закону лишь формально: «Права потребителей, установленные законодательством, это явление не нарушает, но, по моему глубокому убеждению, оно нарушает законодательство о конкуренции, потому что такого рода действия мотивируются тем, что потребитель не заметит того, что произошло, что в привычной упаковке продукта стало меньше. Ориентируясь на приемлемую цену или даже более выгодную, чем цена у конкурентов этого производителя, человека купит этот продукт. И вот здесь я усматриваю недобросовестную конкуренцию.

Но чтобы это не вводило потребителя в заблуждение, в некоторых магазинах на ценниках писали две цены: цена упаковки и цена единицы объема или веса продукта. И вторая цена сразу делала ясным, что дороже, что дешевле».

В 2023 году власти запретили уменьшать упаковку товаров первой необходимости. К таким продуктам, например, относятся сливочное и подсолнечное масло, вермишель, сахар, соль, мука, пшено и черный чай. Производители, которые все-таки уменьшают упаковку, лишаются права маркировать свои продукты знаком ГОСТ.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Андрей Дубков