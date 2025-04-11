Пиво вливается в дискуссию

Министр спорта призвал вернуть продажу пива на стадионах. По словам Михаила Дегтярева, это необходимо для привлечения денег на развитие спорта и содержание соответствующих объектов. В эфире «Серебряного дождя» он пояснил, что употребление слабоалкогольных напитков само по себе не имеет отношения к спорту, однако это часть «культуры боления». Поэтому возвращать на стадионы пиво «можно и нужно», заключил Михаил Дегтярев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр спорта Михаил Дягтерев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Министр спорта Михаил Дягтерев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

За продажу пива на стадионах выступают также Российский футбольный союз, Премьер-лига, думский комитет по физической культуре и спорту и даже Минфин. В Минздраве, в свою очередь, против слабых алкогольных напитков на спортивных мероприятиях уже не возражают, а при поддержке других ведомств законопроект можно принять за пару месяцев, считает президент Федерации керлинга и депутат Госдумы Дмитрий Свищёв: «В 2019 году мы приняли в первом чтении законопроект, разрешающий продажу пива на стадионах. Но Минздрав его заблокировал, считая, что он принесет больше вреда, чем пользы. Ведомство считает, что такая мера означает поддержку алкоголизации общества. Но мы с вами прекрасно понимаем, что на тех же стадионах, когда проходят концерты, продаются и пиво, и коньяк, и водка, и ни о какой алкоголизации почему-то никто не говорит.

Должны быть какие-то единые стандарты для всех массовых мероприятий. В сегодняшних условиях, когда ушли основные рекламодатели, бренды, дополнительные доходы от продажи пива на стадионах, конечно, нужны.

Министерству спорта следует просто провести консультации с коллегами из Минздрава и решить эту проблему раз и навсегда. Недавно я писал запрос в Минздрав и получил ответ, что в принципе они не возражают против продажи, но и не поддерживают ее. Если появится четкая позиция правительства, всех его ведомств, то в течение двух месяцев законопроект может быть принят».

Несмотря на действующий запрет, клубы Премьер-лиги все равно могут зарабатывать на пивоварах, заключая с ними рекламные контракты. В июле 2024 года РПЛ объявила о заключении такого договора с компанией «Балтика». Сделку оценивали в 300 млн руб., большая часть из которых должна была пойти клубам. При этом о значительных финансовых вливаниях в спортивные объекты в связи с возможной отменой запрета говорить не приходится, уверен бывший президент футбольного клуба «Москва», глава группы компаний «Футбол Маркет» Юрий Белоус: «Денег в бюджет команд это не добавит, это все копеечная история. С другой стороны, мы же были на чемпионатах мирах, Европы, и там все цивилизованно. Все от культуры болельщиков зависит. Со временем ситуация меняется. Многие придут на стадион, выпьют два бокала, и на этом все закончится. Другое дело, если начнут "готовиться" к матчу заранее, ничего хорошего в этом случае не будет.

Лично я в данной ситуации не вижу никаких проблем, кроме самоцензуры и самоконтроля. Кроме того, есть ведь и безалкогольное пиво. Никакой супернеобходимости сейчас всю эту историю искусственным образом вводить нет. С другой стороны, все это зависит от взаимоотношений. Если вдруг будет какая-то неудача, всегда можно вернуть запрет».

Запрет на продажу пива на стадионах в России действует уже более 20 лет, с января 2005-го. За год до этого ограничили рекламу пива во время спортивных мероприятий и на телевидении. В качестве исключения продажу разрешали во время Кубка мира по футболу в 2018-м.

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Станислав Крючков