Кривошеева Ирина Владимировна

Родилась в Москве. Окончила с красным дипломом факультет международных экономических отношений Финансовой академии при правительстве РФ (1999), стажировалась в университете Айхштетт-Ингольштадт в Германии (1997–1998). С 1997 года работала ассистентом трейдера в инвестиционном департаменте Dresdner Bank во Франкфурте, затем менеджером по работе с корпоративными клиентами в Dresdner Kleinwort Benson (инвестиционное подразделение Dresdner Bank) в Москве. В 2000 году перешла в управляющую компанию Deutscher Investment Trust, в 2002 году заняла пост гендиректора. В 2004–2006 годах — первый заместитель гендиректора в УК «Альянс РОСНО Управление активами». С 2006 года — исполнительный директор УК «Альфа-Капитал». В октябре 2010 года заняла пост гендиректора компании, также возглавляет ее правление. Кандидат экономических наук (тема диссертации — «Институты коллективного инвестирования: мировой опыт создания и функционирования»).