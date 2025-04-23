Ведет историю с 1992 года от одноименного чекового инвестиционного фонда. В 1996 году зарегистрирована как ООО «Управляющая компания "Альфа-Капитал"». Основное направление деятельности — индивидуальное доверительное управление средствами крупных частных инвесторов, имуществом паевых инвестиционных фондов (ПИФ), активами негосударственных пенсионных фондов (НПФ), институциональных клиентов, страховых компаний и международных фондов. На начало 2025 года у компании было более 2,2 млн частных клиентов. Численность сотрудников — 633 человека. Суммарный объем активов под управлением по итогам 2024 года составил почти 1,6 трлн руб. Компания занимает более 6% рынка доверительного управления и около 50% сегмента ДУ физических лиц. Выручка по МСФО в 2024 году составила 12,5 млрд руб., чистая прибыль — 1,4 млрд руб.