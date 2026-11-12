Минприроды России потребовало уничтожить «лоха узколистного»
Древесное растение «лох узколистный» было внесено в перечень растений, подлежащих уничтожению. Это следует из приказа Министерства природных ресурсов и экологии России, передает «РИА Новости».
В сообщении министерства отмечается, что растения этого вида должны выявлять, предотвращать их распространение и уничтожать их на особо охраняемых природных территориях федерального значения. В перечне, в который включили «лох узколистный», перечислены опасные виды чужеродных растений, которые не относятся к карантинным объектам.
Лох узколистный — это листопадный кустарник или небольшое дерево семейства Лоховые, также известный как дикая маслина. Высота растений достигает от 3 до 7 м. Чаще всего они встречаются в европейской части России, на Северном Кавказе, в Западной Сибири и Алтайском крае.