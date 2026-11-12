Минприроды России потребовало уничтожить «лоха узколистного»

Лох узколистный — это листопадный кустарник или небольшое дерево семейства Лоховые, также известный как дикая маслина. Высота растений достигает от 3 до 7 м. Чаще всего они встречаются в европейской части России, на Северном Кавказе, в Западной Сибири и Алтайском крае.