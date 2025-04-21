Мэрия Новороссийска: на полигоне ТБО ликвидируют отдельные очаги тления

Мусорный полигон в Новороссийске продолжает тлеть после тушения возгорания 18 апреля 2025 года. Открытого горения нет, заявил в своем Telegram-канале вице-мэр Новороссийска Александр Гавриков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

«На полигоне ТБО продолжаются работы по ликвидации отдельных очагов тления: грунт отсыпается и проливается водой. Открытого горения на данный момент нет!»— написал господин Гавриков.

По его словам, на месте тления задействованы самосвалы, экскаваторы, бульдозеры и пожарная техника. Грунт для подсыпки очагов тления берется с территории полигона.

Ранее в соцсетях Новороссийска появились сообщения о новом пожаре на мусорном полигоне 20 апреля. В ГУ МЧС России по Краснодарскому краю прокомментировали, что вызовов на пульт диспетчера о возгорании на свалке в Новороссийске не поступало.

Пожар на мусорном полигоне в Новороссийске, по сообщению ТАСС со ссылкой на МЧС Кубани, потушили в пятницу, 18 апреля, спустя более чем месяц с момента возгорания 13 марта. Власти Новороссийска о полной ликвидации пожара не сообщали. Вечером 17 апреля площадь подслойного тления сократилась до 20 кв. м.

Алена Воробьева