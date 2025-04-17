В Новороссийске на свалке площадь тления сократилась до 20 квадратных метров

Площадь подслойного тления на горящем мусорном полигоне в Новороссийске сократилась с 50 до 20 кв. м. Об этом в своем Telegram-канале сообщил вице-мэр Новороссийска Александр Гавриков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

«Техника работает. Самосвалы уже совершили 6,5 тыс. рейсов и отсыпали 85,6 куб. м грунта»,— уточнил господин Гавриков.

Накануне,16 апреля, площадь подслойного тления на мусорном полигоне в Новороссийске уменьшилась до 50 кв. м. 13 апреля исполнился ровно месяц с момента возгорания мусорного полигона на горе Щелба. Все это время свалка продолжает тлеть.

Алена Воробьева