В Новороссийске потушили возгорание на мусорном полигоне

Возгорание на мусорном полигоне, начавшееся 13 марта, полностью потушили в Новороссийске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Пожар на полигоне ТБО в Новороссийске ликвидировали вечером 17 апреля. Ранее площадь подслойного тления сократилась до 20 кв. м.

Специалисты Росприроднадзора дадут точную оценку нанесенного экологического ущерба окружающей среде после попадания фильтрата с горящего полигона в марте 2025 года в лес и водоемы рядом с территорией свалки. Ранее специалисты зафиксировали загрязнение реки Озерейка. По мнению экологов, через нее токсичная жидкость с горящего мусорного полигона попадает в море.

Алена Воробьева