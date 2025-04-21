МЧС: сообщений о повторном возгорании свалки в Новороссийске не было

В соцсетях Новороссийска распространяется сообщение о новом пожаре на мусорном полигоне 20 апреля. Как прокомментировали в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, вызовов на пульт диспетчера о возгорании на свалке в Новороссийске не поступало.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Полина Решетняк Фото: Полина Решетняк

Информацию о пожаре на полигоне ТБО распространили ряд СМИ и Telegram-каналы Борисовки и Геленлжика. Они опубликовали фото с горящей свалкой и комментарием вице-мэра Новороссийска Александра Гаврикова о том, что огонь уже тушат пожарные. Однако в Telegram-канале господина Гаврикова такой информации нет. В МЧС Кубани подтвердили, что сообщений о повторном возгорании свалки за прошедшие сутки не зафиксировано.

Пожар на мусорном полигоне в Новороссийске потушили в пятницу, 18 апреля, спустя более чем месяц с момента возгорания 13 марта. Специалисты Росприроднадзора дадут точную оценку нанесенного экологического ущерба окружающей среде после попадания фильтрата со свалки в марте 2025 года в лес и водоемы. Собственник полигона ООО «Терра-Н» объявил конкурс на реконструкцию объекта с начальной стоимостью контракта 1,1 млрд руб.

Алена Воробьева