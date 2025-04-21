Путин ратифицировал договор о стратегическом партнерстве с Ираном

Президент Владимир Путин подписал закон о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Совфед ратифицировал договор на прошлой неделе, 16 апреля. Госдума приняла его 8 апреля. Господин Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан подписали соглашение в Москве 17 января. Работа над ним велась с 2022 года.

Соглашение заключается на 20 лет с возможностью продления. В нем 47 статей. Согласно договору, каждая из сторон, в случае если другая подвергнется внешней угрозе, обязана не оказывать помощь агрессору и должна стремиться содействовать урегулированию конфликта на основе Устава ООН.

Документ также содержит статьи о развитии независимой платежной инфраструктуры, строительстве объектов ядерной энергетики, упрочении мира и безопасности в Каспийском регионе, а также о противодействии санкциям.

Подробнее об отношениях РФ и Ирана — в материале «Ъ» «Москва и Тегеран успеют до инаугурации».