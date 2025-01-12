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Коммерсантъ FM
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Москва и Тегеран успеют до инаугурации

Россия и Иран пошлют свой сигнал Дональду Трампу

Президент Ирана Масуд Пезешкиан 17 января посетит Москву для переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным и подписания Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Новый документ придет на смену устаревшему договору 2001 года и повысит уровень отношений Москвы и Тегерана в условиях их острого конфликта с Западом. Как сообщили “Ъ” иранские дипломатические источники, одним из приоритетов станет сотрудничество c Москвой в сфере безопасности и обороны. Россия и Иран сделают решающий шаг к сближению накануне инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, который не исключает войны с Ираном и нанесения ударов по ядерным объектам Исламской Республики.

Президент России Владимир Путин (справа) и президент Ирана Масуд Пезешкиан

Президент России Владимир Путин (справа) и президент Ирана Масуд Пезешкиан

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин (справа) и президент Ирана Масуд Пезешкиан

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

О намеченном на ближайшую пятницу визите в Россию президента Ирана Масуда Пезешкиана сообщила газета The Tehran Times, разрешив интригу вокруг сроков подписания нового российско-иранского Договора о стратегическом партнерстве.

Избранный президентом в июле прошлого года после гибели в авиакатастрофе его предшественника Эбрахима Раиси, глава нового иранского правительства с первых дней пребывания у власти пошел на резкое сближение с Москвой и активизировал личные контакты с высшим руководством России.

Так, в сентябре прошлого года Масуд Пезешкиан принял посетившего иранскую столицу с необъявленным визитом секретаря Совбеза России Сергея Шойгу, заверив его, что недавно сформированное иранское правительство «продолжит серьезно работать над повышением уровня двусторонних отношений с Россией». После переговоров с Сергеем Шойгу на сайте иранского президента появилось заявление о том, что «отношения между Тегераном и Москвой будут развиваться на постоянной и непрерывной основе и помогут снизить санкционное давление, оказываемое на Иран и Россию со стороны Запада».

А уже в октябре Масуд Пезешкиан принял участие в саммите БРИКС в Казани, где встретился с президентом России Владимиром Путиным. Назвав российского лидера «своим другом», Масуд Пезешкиан выразил надежду на то, что Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с РФ будет подписан «при первой возможности в согласованный сторонами день».

Кроме того, он призвал страны БРИКС «продолжать работу над эффективным противодействием односторонней гегемонистской политике США по всему миру, сократить воздействие санкций на Иран и Россию».

Как прошла первая встреча президентов России и Ирана в Ашхабаде

Комментируя итоги встречи двух лидеров в Казани сразу после ее окончания, заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко тогда заявил, что новый визит президента Пезешкиана в Россию для подписания основополагающего документа, регламентирующего отношения двух стран, «не следует надолго откладывать».

Накануне Нового года обе стороны дали понять, что работа над согласованием текста договора завершена и новый российско-иранский саммит состоится в ближайшее время. Несмотря на то что текст документа пока не разглашается, в Москве и Тегеране уже появились утечки и комментарии, раскрывающие его основное содержание. Как заявил в конце декабря в интервью «РИА Новости» глава МИД РФ Сергей Лавров, в новом договоре будет закреплено стремление Москвы и Тегерана к сотрудничеству в сфере безопасности и обороны. «Разумеется, столь всеобъемлющий документ имеет также международную составляющую. В нем в числе прочего уделяется особое внимание укреплению взаимодействия в интересах мира и безопасности на региональном и глобальном уровнях, закреплено стремление Москвы и Тегерана к более тесной кооперации в областях безопасности, обороны, борьбы с терроризмом и экстремизмом, противодействия многим другим общим вызовам и угрозам»,— добавил Сергей Лавров.

В свою очередь, как заявил “Ъ” иранский дипломатический источник, «важной частью соглашения станут торгово-экономическое и энергетическое сотрудничество, а также партнерство в вопросах, связанных с обороной и безопасностью».

«Процесс разработки соглашения начался в еще в 2014 году и продолжался при нескольких правительствах Исламской Республики Иран. Подготовленный к подписанию документ фактически представляет собой обновленную версию Договора о долгосрочном сотрудничестве, который был подписан двумя странами в конце 2001 года. С 2003 года, когда этот договор вступил в силу, он действовал в течение десятилетнего периода, то есть до 2013 года, а затем этот документ автоматически продлевался на пятилетний период. В настоящее время этот документ остается основой сотрудничества между Ираном и Россией. Однако учитывая то, что за последние два-три десятилетия Иран и Россия расширили свое сотрудничество в различных областях, в соответствии с новыми требованиями времени, возросшим уровнем и масштабом наших отношений нам потребовалось обновить предыдущий документ»,— пояснил “Ъ” иранский дипломатический источник.

Каким может быть ответ на удар по военным объектам Ирана

Весьма символично, что на протяжении многих месяцев согласовывавшие время подписания нового договора и сохранявшие неопределенность в этом вопросе Москва и Тегеран в итоге пришли к решению подписать его накануне инаугурации избранного президента США Дональда Трампа 20 января. В период своего первого президентского срока в мае 2018 года принявший решение об одностороннем выходе из «ядерного соглашения» с Ираном 2015 года, подписанного шестеркой мировых держав (пять постоянных членов Совбеза ООН и Германия), а также резко ужесточивший санкционное давление на Тегеран и проводивший игру мускулов ВМС США в Персидском заливе, накануне возвращения в Белый дом Дональд Трамп дал понять, что займет гораздо более жесткую позицию по отношению к Ирану, чем уходящий президент Джо Байден. Так, в своем последнем интервью журналу Time избранный президент США не исключил возможности войны с Ираном.

В свою очередь, газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники сообщила о том, что Дональд Трамп после вступления в должность рассматривает возможность нанесения превентивных авиаударов по Ирану с целью помешать созданию ядерного оружия в Исламской Республике.

Согласно утечкам в американских СМИ, такой сценарий накануне ухода из Белого дома рассматривал со своей командой и президент Байден, однако окончательного решения об ударе по ядерным объектам Ирана он так и не принял.

После выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе Тегеран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения 2015 года, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана. Однако, как уточнил в конце декабря прошлого года глава Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбар Ахмадиан, Тегеран по-прежнему не ставит своей задачей создание ядерного оружия в условиях эскалации с Израилем и США. «На основании мнения верховного лидера Ирана никаких изменений в ядерную доктрину Исламской Республики не вносилось»,— заявил Али Акбар Ахмадиан.

«Угрозы США совершить атаку на объекты ядерной программы Ирана являются грубым нарушением международных норм, Совет безопасности ООН должен призвать США к международной ответственности»,— заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

Таким образом, весьма вероятно, что еще не подписанный российско-иранский Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве уже в ближайшее время будет подвергнут испытанию на прочность и станет новым серьезным раздражителем в отношениях двух стран-подписантов с США и Западом в целом.

Сергей Строкань

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