Москва и Тегеран успеют до инаугурации

Президент Ирана Масуд Пезешкиан 17 января посетит Москву для переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным и подписания Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Новый документ придет на смену устаревшему договору 2001 года и повысит уровень отношений Москвы и Тегерана в условиях их острого конфликта с Западом. Как сообщили “Ъ” иранские дипломатические источники, одним из приоритетов станет сотрудничество c Москвой в сфере безопасности и обороны. Россия и Иран сделают решающий шаг к сближению накануне инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, который не исключает войны с Ираном и нанесения ударов по ядерным объектам Исламской Республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин (справа) и президент Ирана Масуд Пезешкиан

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент России Владимир Путин (справа) и президент Ирана Масуд Пезешкиан

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

О намеченном на ближайшую пятницу визите в Россию президента Ирана Масуда Пезешкиана сообщила газета The Tehran Times, разрешив интригу вокруг сроков подписания нового российско-иранского Договора о стратегическом партнерстве.

Избранный президентом в июле прошлого года после гибели в авиакатастрофе его предшественника Эбрахима Раиси, глава нового иранского правительства с первых дней пребывания у власти пошел на резкое сближение с Москвой и активизировал личные контакты с высшим руководством России.

Так, в сентябре прошлого года Масуд Пезешкиан принял посетившего иранскую столицу с необъявленным визитом секретаря Совбеза России Сергея Шойгу, заверив его, что недавно сформированное иранское правительство «продолжит серьезно работать над повышением уровня двусторонних отношений с Россией». После переговоров с Сергеем Шойгу на сайте иранского президента появилось заявление о том, что «отношения между Тегераном и Москвой будут развиваться на постоянной и непрерывной основе и помогут снизить санкционное давление, оказываемое на Иран и Россию со стороны Запада».

А уже в октябре Масуд Пезешкиан принял участие в саммите БРИКС в Казани, где встретился с президентом России Владимиром Путиным. Назвав российского лидера «своим другом», Масуд Пезешкиан выразил надежду на то, что Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с РФ будет подписан «при первой возможности в согласованный сторонами день».

Кроме того, он призвал страны БРИКС «продолжать работу над эффективным противодействием односторонней гегемонистской политике США по всему миру, сократить воздействие санкций на Иран и Россию».

Комментируя итоги встречи двух лидеров в Казани сразу после ее окончания, заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко тогда заявил, что новый визит президента Пезешкиана в Россию для подписания основополагающего документа, регламентирующего отношения двух стран, «не следует надолго откладывать».

Накануне Нового года обе стороны дали понять, что работа над согласованием текста договора завершена и новый российско-иранский саммит состоится в ближайшее время. Несмотря на то что текст документа пока не разглашается, в Москве и Тегеране уже появились утечки и комментарии, раскрывающие его основное содержание. Как заявил в конце декабря в интервью «РИА Новости» глава МИД РФ Сергей Лавров, в новом договоре будет закреплено стремление Москвы и Тегерана к сотрудничеству в сфере безопасности и обороны. «Разумеется, столь всеобъемлющий документ имеет также международную составляющую. В нем в числе прочего уделяется особое внимание укреплению взаимодействия в интересах мира и безопасности на региональном и глобальном уровнях, закреплено стремление Москвы и Тегерана к более тесной кооперации в областях безопасности, обороны, борьбы с терроризмом и экстремизмом, противодействия многим другим общим вызовам и угрозам»,— добавил Сергей Лавров.

В свою очередь, как заявил “Ъ” иранский дипломатический источник, «важной частью соглашения станут торгово-экономическое и энергетическое сотрудничество, а также партнерство в вопросах, связанных с обороной и безопасностью».

«Процесс разработки соглашения начался в еще в 2014 году и продолжался при нескольких правительствах Исламской Республики Иран. Подготовленный к подписанию документ фактически представляет собой обновленную версию Договора о долгосрочном сотрудничестве, который был подписан двумя странами в конце 2001 года. С 2003 года, когда этот договор вступил в силу, он действовал в течение десятилетнего периода, то есть до 2013 года, а затем этот документ автоматически продлевался на пятилетний период. В настоящее время этот документ остается основой сотрудничества между Ираном и Россией. Однако учитывая то, что за последние два-три десятилетия Иран и Россия расширили свое сотрудничество в различных областях, в соответствии с новыми требованиями времени, возросшим уровнем и масштабом наших отношений нам потребовалось обновить предыдущий документ»,— пояснил “Ъ” иранский дипломатический источник.

Весьма символично, что на протяжении многих месяцев согласовывавшие время подписания нового договора и сохранявшие неопределенность в этом вопросе Москва и Тегеран в итоге пришли к решению подписать его накануне инаугурации избранного президента США Дональда Трампа 20 января. В период своего первого президентского срока в мае 2018 года принявший решение об одностороннем выходе из «ядерного соглашения» с Ираном 2015 года, подписанного шестеркой мировых держав (пять постоянных членов Совбеза ООН и Германия), а также резко ужесточивший санкционное давление на Тегеран и проводивший игру мускулов ВМС США в Персидском заливе, накануне возвращения в Белый дом Дональд Трамп дал понять, что займет гораздо более жесткую позицию по отношению к Ирану, чем уходящий президент Джо Байден. Так, в своем последнем интервью журналу Time избранный президент США не исключил возможности войны с Ираном.

В свою очередь, газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники сообщила о том, что Дональд Трамп после вступления в должность рассматривает возможность нанесения превентивных авиаударов по Ирану с целью помешать созданию ядерного оружия в Исламской Республике.

Согласно утечкам в американских СМИ, такой сценарий накануне ухода из Белого дома рассматривал со своей командой и президент Байден, однако окончательного решения об ударе по ядерным объектам Ирана он так и не принял.

После выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе Тегеран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения 2015 года, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана. Однако, как уточнил в конце декабря прошлого года глава Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбар Ахмадиан, Тегеран по-прежнему не ставит своей задачей создание ядерного оружия в условиях эскалации с Израилем и США. «На основании мнения верховного лидера Ирана никаких изменений в ядерную доктрину Исламской Республики не вносилось»,— заявил Али Акбар Ахмадиан.

«Угрозы США совершить атаку на объекты ядерной программы Ирана являются грубым нарушением международных норм, Совет безопасности ООН должен призвать США к международной ответственности»,— заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

Таким образом, весьма вероятно, что еще не подписанный российско-иранский Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве уже в ближайшее время будет подвергнут испытанию на прочность и станет новым серьезным раздражителем в отношениях двух стран-подписантов с США и Западом в целом.

Сергей Строкань