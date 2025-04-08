Госдума ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с Ираном

Госдума на пленарном заседании ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном. Президенты стран Владимир Путин и Масуд Пезешкиан подписали его на встрече в Москве в январе. Соглашение заключается на 20 лет с возможностью продления. Господин Путин внес документ на ратификацию в прошлом месяце.

Согласно договору, каждая из сторон, в случае если другая подвергнется агрессии, обязуется не оказывать помощь агрессору и должна стремиться содействовать урегулированию конфликта на основе Устава ООН. Документ также содержит статьи о развитии платежной инфраструктуры, не зависящей от других стран, строительстве объектов ядерной энергетики, упрочении мира и безопасности в Каспийском регионе, а также о противодействии санкциям. Всего в договоре 47 статей.

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко уточнил, что договор не предполагает формирования военного союза с Ираном и военной помощи друг другу. «Договор призван сыграть стабилизирующую роль на Ближнем Востоке, будет способствовать поддержанию безопасности в соседних с Россией и Ираном регионах Каспия, Закавказья, в Центральной Азии, внесет позитивный вклад в построение новой евразийской архитектуры безопасности»,— заявил господин Руденко на заседании Госдумы.

Лусине Баласян