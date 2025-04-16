Совфед ратифицировал договор о стратегическом партнерстве с Ираном

Совет Федерации одобрил закон о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России с Ираном, передает «Интерфакс». Соглашение заключается сроком на 20 лет с возможностью продления.

В договоре в общей сложности 47 статей. Среди прочего, документ предполагает, что если одна из сторон подвергнется агрессии, то другая обязуется не оказывать помощь агрессору и будет стремиться содействовать урегулированию конфликта на основе Устава ООН. Договор также содержит статьи о противодействии санкциям, строительстве объектов ядерной энергетики, упрочении мира и безопасности в Каспийском регионе, Центральной Азии, Закавказье, на Ближнем Востоке. Отмечается, что службы разведки и безопасности сторон осуществляют взаимодействие в рамках отдельных соглашений.

Президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан подписали договор на встрече в Москве в январе. Работа над ним велась с 2022 года. Госдума ратифицировала его 6 апреля. На этой неделе Москву посетит глава МИД Ирана Аббас Арагчи, он встретится с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Об отношениях Ирана и России читайте в материале «Ъ» «Чипы с персидским отливом».