Ставке прогнозируют неизменность

Центробанк оставит ключевую ставку неизменной на ближайшем заседании — так считают главные экономисты крупнейших российских банков и инвесткомпаний, с которыми пообщался “Ъ FM”. Очередное заседание совета директоров Банка России пройдет 25 апреля. Текущая ставка сохраняется с октября 2024 года, когда регулятор поднял ее до 21% годовых. В начале апреля глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что ужесточение денежно-кредитной политики сдержало давление инфляции, и Центробанк будет действовать осторожно при ее смягчении. Она напомнила, что в 2024 году после замедления в начале года инфляция «вновь подняла голову».

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Возможное снижение ключевой ставки отложат, в том числе из-за неопределенности на мировых рынках, считает главный экономист «Ренессанс Капитала» Олег Кузьмин: «Сложно представить, что Банк России примет сейчас другое решение, кроме как сохранить ставку на неизменном уровне. Мы действительно ожидали начало ее снижения в середине этого года, наш базовый вариант предусматривал это в апреле, но произошедшие изменения в мировой экономике, связанные с тарифными войнами Дональда Трампа, сильно увеличили уровень неопределенности.

В отличие от ситуации 2022 года, когда курс тоже заметно укрепился, сейчас мы видели некоторое влияние более крепкого рубля на цены, но в целом этот эффект переноса остается достаточно ограниченным. Пока я бы ждал скорее того, что курс будет ослабевать, и наметившиеся риски для мировых цен на нефть являются дополнительным аргументом. Но здесь палка о двух концах, и поскольку укрепление курса не оказало существенного влияния на темпы роста цен, то и ослабление с текущих уровней до $95-100 руб. за доллар тоже не должно привести к какому-то заметному разгону инфляции».

Инфляционные ожидания россиян в апреле немного выросли и преодолели отметку в 13%. В связи с этим главный экономист Райффайзенбанка Станислав Мурашов не ожидает снижения ключевой ставки как минимум до лета:

«Пока рано говорить о снижении, потому что ЦБ нас к этому не готовил. Риторика крайне редко расходится с действием, особенно когда не было на то явных причин, а их и не было.

Инфляция хоть и снижается, но остается высокой, и ЦБ регулярно в различных своих аналитических материалах дает оценки инфляционной динамике достаточно осторожно, поэтому решение будет сохранить ключевую ставку на текущем уровне. Основной фокус, конечно, смещен на инфляцию, которая в первую очередь сосредоточена в сфере услуг и продуктов питания.

Там, судя по всему, сыграли роль свои факторы, например, определенные трудности в сельском хозяйстве. Что касается непродовольственной инфляции, то она как раз находится на достаточно низком уровне, то есть это 5-6%. Это значит, что большой импульс, который исходит от денежно-кредитной политики, работает. Если мы увидим по недельным данным, что инфляция снижается, думаю, что летом ЦБ или будет готов рассмотреть снижение ставки, или, возможно, даже уже ее опустит».

Ключевая ставка в России превышает уровень 15% с конца 2023-го года. Весной 2024-го Эльвира Набиуллина предположила, что ЦБ начнет снижать показатель во второй половине года, но этого не произошло. Две недели назад глава регулятора пообещала, что период высокой ключевой ставки не будет бесконечным. По мнению Набиуллиной, жесткая денежно-кредитная политика ЦБ должна снизить темп роста цен до 4%. Но текущие ставки могут привести к стагнации или рецессии в экономике уже во втором полугодии, отметила главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец: «Продолжают копиться аргументы для смягчения политики. Инфляция в целом ведет себя неплохо. Данные, которые мы получили за полный март и начало апреля, говорят нам о том, что ситуация развивается в нужную сторону.

При этом кредит выглядит печальнее, чем в нормальных периодах: первый квартал был худшим по кредитованию с начала 2015 года. Что может повлиять на смягчение на апрельском заседании? Возможно, какие-то радикальные новости по геополитике или, например, очень плохая статистика кредитования. При этом мы смотрели по широкой выборке стран за последние 30-40 лет, и сохранение реальных процентных ставок выше 10% в абсолютном большинстве не превышало полгода, вот сейчас мы как раз тоже находимся на этой критической отметке.

Много факторов экранировало в экономику от действия высоких ставок в прошлом году: бюджет с расходами, существенно превысившими план и выросшими на 20%, плюс со стороны кредитования льготные программы, значительный запас недокредитованности и запасы капитала со стороны банков. Сейчас мы точно вышли из этой стадии, я бы сказала, больше половины российский секторов уже живет в ситуации стагнации. Нужно ли всю экономику привести в стагнацию или, скажем, в рецессию для того, чтобы достичь цель в 4%?

На мой взгляд, это неоправданно, но пока регулятор ставит в приоритет именно снижение инфляции над сохранением экономической активности».

На прошлой неделе в агентстве «Эксперт РА» предупредили, что рост военных расходов в мире грозит новой инфляционной волной. По подсчетам аналитиков, траты крупнейших экономик на оборону выросли почти на 10% в 2024 году, а Евросоюз сейчас обсуждает увеличение расходов на 1,5% ВВП. Среднесрочно это повышает спрос на сырье в мире, но усиливает риски для бюджетной и денежно-кредитной политики в ключевых экономиках, отметили в агентстве.

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Даниил Бабкин