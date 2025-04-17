Валютная выручка вызвала споры

Минфин и Центробанк поспорили из-за продажи валютной выручки. 30 апреля истекает срок президентского указа, по которому экспортеры обязаны продавать 25% своих валютных поступлений. Правительство выступает за продление механизма. Но у Центробанка есть возражения, сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев. По его словам, эту ситуацию «утрясают». Требование об обязательной продаже валютной выручки было введено в октябре 2023 года для обеспечения стабильности курса рубля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Отмена механизма может привести к росту инфляции и резкому падению рубля, считает частный инвестиционный консультант Андрей Кочетков: «Если вспомнить ситуацию 2024 года, когда была снижена планка по обязательной продаже валютной выручки, рубль начал очень активно слабеть.

К ноябрю мы уже преодолели планку в 100 руб./$. Вместе с рублем начала очень резко разгоняться инфляция, что вынудило Центральный банк повышать ставку. Если мы вспомним последнее заявление регулятора, то можем отметить некий акцент на то, что все-таки курс рубля влияет на рост цен. И поэтому с точки зрения макроэкономики нам нельзя сейчас отменять обязательную продажу валюты. Минфин всегда заинтересован в слабом рубле. Центральный банк раньше говорил о том, что курс национальной валюты не влияет на инфляцию, но все-таки он вынужден это признать.

И если упор будет сделан на контроль инфляции, то обязательную продажу валюты сохранят и даже увеличат, поскольку есть перспективы расширения импорта в связи с тем, что сейчас идет некий переговорный процесс с США.

Также в рамках торговой войны Китай может увеличить поставку товаров на российский рынок, и возникнет повышенная потребность в валюте».

Тем временем аналитики второй раз подряд улучшили годовой прогноз по курсу рубля. Опрошенные Центробанком эксперты, ожидают, что к концу 2025-го российская валюта сможет укрепиться до 95,5 руб./$. Хотя еще в марте прогноз был более пессимистичным 98,5 руб./$. При этом на внебиржевых торгах с начала года российская валюта укрепилась к американской на 38%, отмечает Bloomberg. Это происходит на фоне падения цен на нефть. За две недели баррель Brent подешевел примерно на $10.

Именно низкие цены на нефть могут обосновать позицию правительства, говорит директор аналитического департамента инвестиционной компании «Регион» Валерий Вайсберг: «При таких уровнях цен на нефть ликвидность на валютном рынке будет по-прежнему хорошая благодаря операциям по бюджетному правилу. Для компенсации выпадающих базовых нефтегазовых доходов Минфин вынужден будет валюту из ФНБ продавать.

Что касается указа об обязательной продаже валютной выручки, то да, с одной стороны, у нас в структуре профицита торгового баланса доля валюты за последние несколько месяцев очень сильно выросла. Мы сейчас по этому показателю находимся на уровне начала 2023 года. Но думаю, правительство беспокоится, что период низких цен на нефть затянется, и хочет сохранить определенную степень контроля за ситуацией с предложением валюты.

Вполне допускаю, что компромиссным вариантом станет продление нормативов еще на полгода с четким условием, что после этого обязательная продажа будет отменена».

Аналитики «Газпромбанка» считают дальнейшее укрепление рубля маловероятным. В ближайшей перспективе курс доллара может приблизиться к 105 руб., пишет РБК. А на днях американский инвестбанк Goldman Sachs также прогнозировал доллар по 100 руб. уже летом 2025 года, а на горизонте двух-трех лет рост курса до 130 руб./$.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Юлия Савина