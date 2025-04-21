Определены финалисты конкурса эскизов памятника Алексею Балабанову

В Екатеринбурге определены финалисты конкурса эскизов памятника кинорежиссеру Алексею Балабанову, сообщили в департаменте информационной политики города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Жюри рассмотрело 53 проекта, присланных со всей России. В список лучших вошли 10 работ, авторами которых стали Мейрам Баймуханов, Иннокентий Комочкин, Илья Коротченко, Михаил Лебедев, Роман Макаров, мастерская Баймуханова, Артем Маханов, скульптурно-архитектурный коллектив СПБ, Александр Таратынов и Салават Щербаков.

Алексей Балабанов родился в 1959 году в Свердловске (сегодня — Екатеринбург). На Свердловской киностудии он начинал работать в 1980-х в качестве ассистента режиссера, а его режиссерский дебют — фильм «Раньше было другое время» — состоялся в 1985-м. Позже переехал в Санкт-Петербург. Наиболее известен картинами «Брат», «Брат-2», «Жмурки», «Груз 200», «Про уродов и людей». Умер 18 мая 2013 года от сердечной недостаточности в возрасте 54 лет.

Конкурс на лучший эскиз памятника, посвященного Алексею Балабанову, мэрия объявила в ноябре 2024 года. Призовой фонд конкурса составил 1 млн руб. В декабре члены жюри рассмотрели 30 поступивших заявок и заявили об отсутствии «убедительных архитектурных предложений». После чего представители мэрии согласились продлить конкурс, чтобы «привлечь максимальное количество людей, которые смогут дать хорошие идеи».

Планируется, что памятник установят напротив главного входа в здание Свердловской киностудии, проспект Ленина, 50 «б», но участники конкурса могут предложить и другое место.

«Жюри оценивали раскрытие темы увековечения памяти Алексея Балабанова, соответствие требованиям технического задания, оригинальность концепции, ясность и качество подачи эскизного проекта и возможность его реализации»,— сказано в сообщении.

Напомним, в состав жюри вошли скульпторы и коллеги режиссера — сценарист и режиссер Сергей Сельянов, музыканты Вячеслав Бутусов, Настя Полева, Евгений Горенбург и другие. На следующем этапе жюри определит лучшую работу, которая и ляжет в основу памятника. Кроме того, глава Екатеринбурга Алексей Орлов подчеркнул, что памятник должен быть создан к 40-летию Свердловского рок-клуба в 2026 году.

Ранее на конкурс по разработке эскизного проекта скульптуры режиссера было направлено 15 заявок.

Полина Щуцкая