На конкурс по проекту памятника Балабанову в Екатеринбурге направили 15 заявок

На конкурс по разработке эскизного проекта скульптуры режиссера Алексея Балабанова направили 15 заявок, сообщили «Ъ-Урал» в администрации Екатеринбурга. Жюри планируют рассмотреть работы до 18 апреля. Предложенные проекты оценят по раскрытию темы увековечения памяти господина Балабанова, соответствию техническому заданию, оригинальности концепции, ясности и качеству подачи.

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Фото: Олег Беляев Алексей Балабанов

Фото: Олег Беляев

Алексей Балабанов родился в 1959 году в Свердловске (сегодня.— Екатеринбург). На Свердловской киностудии он начинал работать в 1980-х в качестве ассистента режиссера, а его режиссерский дебют — фильм «Раньше было другое время» — состоялся в 1985-м. Позже переехал в Санкт-Петербург. Наиболее известен картинами «Брат», «Брат-2», «Жмурки», «Груз 200», «Про уродов и людей». Умер 18 мая 2013 года от сердечной недостаточности в возрасте 54 лет.

Конкурс на лучший эскиз памятника, посвященного Алексею Балабанову, мэрия объявила в ноябре 2024 года. К участию пригласили архитекторов, дизайнеров, скульпторов и студентов. Призовой фонд конкурса составил 1 млн руб. В декабре члены жюри, куда вошли представители мэрии и лично знавшие господина Балабанова музыканты и кинематографисты, рассмотрели 30 поступивших заявок и заявили об отсутствии «убедительных архитектурных предложений». Они отметили безуспешные попытки достичь сходства рисунков с образом режиссера и упрекнули авторов в «банальных решениях с камерами, рациями и микрофонами». Глава Екатеринбурга Алексей Орлов принял решение продлить прием заявок на участие в конкурсе до 1 апреля. С этим мэр подчеркнул, что памятник должен быть создан к 40-летию Свердловского рок-клуба в 2026 году.

Василий Алексеев