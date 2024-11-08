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В Екатеринбурге начался конкурс на лучший проект памятника режиссеру Балабанову

В Екатеринбурге стартовал конкурс на лучший эскиз памятника, посвященного кинорежиссеру Алексею Балабанову, сообщили в пресс-службе городской администрации. Заявки принимают до 1 декабря.

Фото: Александр Щербак, Коммерсантъ

Фото: Александр Щербак, Коммерсантъ

К участию в конкурсе приглашают архитекторов, дизайнеров, скульпторов, а также студентов вузов по специальностям «дизайн», «архитектура», «декоративно-прикладное искусство». Участвовать можно как самостоятельно, так и творческим коллективом. Направить документы в установленном формате можно на специальную почту администрации. Жюри конкурса будет определять 10 финалистов с 12 по 19 декабря, информацию о них опубликуют на официальном портале Екатеринбурга. С 20 декабря по 2 февраля 2025 года им необходимо будет создать макет будущей скульптуры и передать его жюри, которое рассмотрит макет на втором этапе конкурса. Заседание состоится с 3 по 14 февраля 2025 года.

Жюри будет оценивать соответствие требованиям техзадания, увековечивание памяти режиссера Алексея Балабанова, оригинальность концепции, доступность и качество подачи проекта, а также возможность его реализации. Премиальный фонд конкурса составляет 1 млн руб., призеров наградят с 24 по 28 февраля. Памятник Алексею Балабанову установят напротив главного входа в здание Свердловской киностудии на пр. Ленина, 50б. Участники конкурса могут уточнять положение памятника или предлагать другое место для него.

Напомним, открытие памятника режиссеру Алексею Балабанову планируют приурочить к объявлению 2026 года годом уральского рока. Его установку в начале сентября согласовала комиссия по топонимике Екатеринбурга.

Анна Капустина

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