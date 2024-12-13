«Скульпторы видят образ Алексея исключительно как бомжа на развалинах»

Жюри конкурса по оценки эскизов памятника кинорежиссеру Алексею Балабанову не смогло определиться с лучшей работой и призвало власти Екатеринбурга продлить конкурс до весны 2025 года. Члены жюри, куда вошли представители мэрии и лично знавшие господина Балабанова музыканты и кинематографисты, заявили об отсутствии «убедительных архитектурных предложений» среди поступивших заявок. Они отметили безуспешные попытки достичь сходства рисунков с образом режиссера и упрекнули авторов в «банальных решениях с камерами, рациями и микрофонами». Представители мэрии согласились продлить конкурс, однако подчеркнули, что памятник должен быть создан к 40-летию Свердловского рок-клуба.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Департамент архитектуры администрации Екатеринбурга Фото: Департамент архитектуры администрации Екатеринбурга

В мэрию Екатеринбурга поступило 30 заявок с эскизами памятника кинорежиссеру Алексею Балабанову, сообщил на заседании конкурсного жюри в здании Свердловской киностудии директор департамент архитектуры администрации города Руслан Габдрахманов. Он подчеркнул, что авторы «ориентировались на свое восприятие творчества Алексея Балабанова», после чего рассказал о каждой работе.

В эскизах художники и скульпторы представили кинорежиссера как «мастера, идущего против встречного ветра из будущего», в виде птицы, поскольку «балабан» от арабского — «сокол», и за работой. «Фигура Балабанова изображена в творческом порыве в создании художественной сцены, в узнаваемой кожаной куртке, как символ причастности к уральскому року, наследию Свердловска и полосатой тельняшке, на которой ровно 17 полос по количеству официально снятых фильмов режиссера»,— пояснил господин Габдрахманов.

Алексей Балабанов родился в 1959 году в Свердловске (Екатеринбург). На Свердловской киностудии он начинал работать в 1980-х в качестве ассистента режиссера, а его режиссерский дебют — фильм «Раньше было другое время» — состоялся в 1985-м. Позже переехал в Санкт-Петербург. Наиболее известен картинами «Брат», «Брат-2», «Жмурки», «Груз 200», «Про уродов и людей». Умер 18 мая 2013 года от сердечной недостаточности в возрасте 54 лет.

Мэрия Екатеринбурга в ноябре объявила конкурс на лучший эскиз памятника Алексею Балабанову с премиальным фондом в 1 млн руб. Планируется, что скульптура будет размещена перед зданием Свердловской киностудии, где режиссер начинал карьеру. Открытие памятника планируется приурочить к 40-летию Свердловского рок-клуба в 2026 году.

Первым с критикой работ выступил ветеран Свердловского рок-клуба, режиссер Олег Ракович, который подчеркнул, что среди представленных проектов «нет ни одного убедительного архитектурного предложения».

«Общее композиционное решение приземлено, мы говорим великий человек, давайте он приподнимется над бытом, не будет вровень с пешеходами»,— сказал он.

Господина Раковича поддержал директор Музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев, который отметил, что большинство авторов предлагают «типовые решения, словно памятник ставится рядовому персонажу».

«Хотелось бы совсем уйти от банальных решений с камерами, рациями, микрофонами, может уйти совсем от решений с неким бронзовым памятником и пойти в сторону большего творчества и осмысления того следа, который на российском небосводе оставил Балабанов»,— призвал он.

Художник Андрей Онуфриев подчеркнул, что площадка около здания Свердловской киностудии не подходит для установки памятника Алексею Балабанову из-за загруженности автомобилями. «Бывал здесь в воскресенье и в будние дни, сплошная стоянка, все забито автомобилями, нет возможности просмотра тех мест, которые используют архитекторы и скульпторы для установки своих проектов»,— сказал он.

Господин Онуфриев предложил властям создать пешеходную зону около здания Свердловской киностудии и не торопиться с созданием памятника.

«Скульптор Александр Опекушин делал памятник Александру Пушкину больше 10 лет, я не призываю делать 10 лет, но отнестись к этому надо с большим вниманием»,— призвал он.

Продюсер Сергей Сельянов сообщил жюри, что вдова кинорежиссера Надежда Васильева находится «под капельницей в больнице», однако отметил, что она выбрала работу, на которой Алексей Балабанов представлен в молодом возрасте, в кожаной куртке, с камерой в руках, за спиной которого кирпичная стена с отсылками к названиям уральских рок-групп и снятых фильмов. «Когда с ней (Надеждой Васильевой.— "Ъ-Урал") искали референсы на сохранившихся фотографиях Алексея Балабанова, одна из них была очень похожа: он на ней молод, взгляд у него бодрый, устремлен вперед, памятник похож на самую каноническую фотографию Балабанова во время съемок фильма "Замок"»,— сказал он.

Экс-директор и автор текстов группы «Смысловые Галлюцинации» Олег Гененфельд, инициировавший установку памятника Алексею Балабанову в Екатеринбурге, зачитал жюри отзывы рок-музыкантов на представленные эскизы. Вячеслав Бутусов счел представленные работы «унылыми» и призвал власти обратиться к проверенным мастерам.

«Выбирать особенно не из чего, складывается общее впечатление, будто скульпторы видят образ Алексея исключительно как бомжа на развалинах, а ведь он был ангелом, потому что был вестником»,— пояснил он, однако поддержал выбор госпожи Васильевой.

К господину Бутусову присоединились Настя Полева, которая отметила в работах «безуспешные попытки достичь физического сходства» с образом кинорежиссера, и призвала прибегнуть к искусственному интеллекту. Егор Белкин попросил жюри исключить в памятнике «узнаваемые дополнения в лице кого бы то ни было», после чего собравшиеся отклонил вариант памятника с актером Сергеем Бодровым.

Директор продюсерского центра «ЛАД» Евгений Горенбург заверил жюри, что среди всех собравшихся «больше всех провел времени с Алексеем». «Об этом можно написать мемуары "В постели с Балабановым", приходилось делить ложе»,— пояснил он. Господин Горенбург предложил жюри продолжить поиск удачных эскизов.

«Я пытаюсь из представленных картин услышать сверху мнение самого Алексея, какая бы ему понравилась, и пока действительно ни одного не торкает»,— отметил он.

Мэр Алексей Орлов подчеркнул, что памятник должен быть создан к 40-летию Свердловского рок-клуба. «Здесь сомнению не подлежит, успеть провести все процедуры, получить общественное согласие, чтобы это не вызывало споров, и двигаться уже по изготовлению»,— сказал он. Вице-мэр Рустам Галямов сообщил, что конкурс будет продлен до марта-апреля 2025 года, чтобы «привлечь максимальное количество людей, которые смогут дать хорошие идеи».

«Время есть и действительно, такому человеку надо сделать памятник, который будет соответствовать его статусу, его заслугам»,— сказал он. Господин Галямов подчеркнул, что ограничений по самим эскизам памятника и его месту размещения нет. «Если будут предложения разместить памятник в других местах, точно также обсудим и примем решение»,— добавил он.

Василий Алексеев