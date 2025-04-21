Дуров: Telegram не раскрыл ни одного байта личных сообщений

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что мессенджер скорее уйдет с рынка, чем подорвет шифрование с помощью бэкдоров. По его словам, отказ от шифрования может открыть доступ не только для полиции, но и для преступников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Tatan Syuflana / AP Фото: Tatan Syuflana / AP

«За свою 12-летнюю историю Telegram ни разу не раскрыл ни одного байта личных сообщений. В соответствии с Законом ЕС о цифровых услугах, при наличии действительного судебного постановления Telegram раскроет только IP-адреса и номера телефонов подозреваемых в совершении преступлений, а не сообщения»,— написал господин Дуров в своем Telegram-канале. Он добавил, что шифрование необходимо не для защиты преступников, а ради безопасности частной жизни обычных пользователей

Господина Дурова задержали в Париже 24 августа 2024 года. Его обвинили в отказе от сотрудничества с властями Франции. Павла Дурова отпустили под подписку о невыезде с обязательством внести залог в €5 млн. В марте он покинул Францию и улетел в ОАЭ.

Подробнее о деле — в материале «Павел Дуров улетел, но обещал вернуться».

Екатерина Отрашкевич