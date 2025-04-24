«День освобождения» от капиталов

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

В этом месяце Дональду Трампу оказалось достаточно нескольких слов, чтобы устроить хаос на биржах, благодаря которому инвесторы (да и он сам) в считаные дни теряли и обретали миллиарды долларов.

2 апреля президент США назвал «Днем освобождения» Америки, объявляя о введении через неделю «минимального базового тарифа» в 10% на импорт для всех товаров и пошлины до 50% для отдельных государств с целью ликвидировать дисбаланс в торговле США с другими странами. Уже 3 апреля глобальные финансовые рынки ушли в минус. S&P 500 обрушился на 4,84%, до 5396,52 пункта, а 4 апреля — после ответа Китая на вызов США — еще на 5,97%, до 5074,08 пункта. За эти два дня, по подсчетам Bloomberg, Илон Маск потерял на бирже $31 млрд, еще $4,4 млрд — 7 апреля. По оценке Forbes, сам Дональд Трамп за неделю потерял на обвале котировок полмиллиарда долларов.

Зато после объявления 9 апреля о моратории в 90 дней на введение пошлин на рынках произошел отскок, да такой, что The Wall Street Journal назвала его одним из лучших дней в истории американского рынка: S&P 500 взлетел на 9,52%, до 5456,9 пункта, NASDAQ Composite — на 12,16%, до 17 124,97 пункта, Dow Jones — на 7,87%, до 40 608,45 пункта. В тот же день Трамп похвастал на встрече в Белом доме с гонщиками NASCAR, что его давний друг и инвестор Чарльз Шваб заработал на отскоке $2,5 млрд.