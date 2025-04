Инвест-дискаунтер

9 апреля 2025 года президент США Дональд Трамп после заявления о приостановке на 90 дней повышенных тарифов встретился в Белом доме с гонщиками NASCAR и познакомил их с Чарльзом Швабом, который, по словам Трампа, заработал за день $2,5 млрд. Президенту США пришлось объяснять спортсменам, что кроме известной любому американцу Charles Schwab Corporation есть еще человек с таким именем — Чарльз Шваб.

Чарльз Шваб (слева) в Белом доме на встрече с президентом США Дональдом Трампом

Фото: Пресс-служба Балого дома

Фото: Пресс-служба Балого дома

Несостоявшийся гольфист

Чарльз Роберт «Чак» Шваб родился в семье, относившейся к среднему классу: отец был юристом, мать — домохозяйкой. Дух предпринимательства проявился в нем уже в детстве. Чарльз находил множество способов заработать карманные деньги в свободное от школы время — по вечерам и на летних каникулах.

Он продавал мороженое, косил газоны, работал на ярмарках, был подсобным рабочим на нефтяном месторождении и стрелочником на железной дороге.

То ли в девять, то ли в десять лет, он сам уже точно не помнит, родители взяли Чарльза поиграть в гольф. Ему понравилось, они несколько раз еще сходили поиграть вместе всей семьей. Став чуть старше, Шваб всерьез увлекся гольфом, в старших классах стал капитаном школьной команды, а карманные деньги стал зарабатывать как кедди — помощник гольфиста.

Успехи в гольфе помогли ему поступить в Стэнфордский университет. Учеба шла плохо. Ему сложно было читать учебники. Впоследствии Шваб узнал, что проблема, с которой он столкнулся, называется дислексией. Но тогда про дислексию ничего не знал ни он, ни его отец, который был очень недоволен и заставил Чарльза учиться, учиться и учиться.

В общем, профессионального гольфиста из него не вышло, хотя играть он продолжал в течение всей жизни, а впоследствии даже спонсировал турниры по гольфу, получившие его имя.

Несмотря на дислексию, в студенческие годы он много читал. Ему нравились книги о людях, добившихся успеха в жизни. Герой одной из них был почти полным его тезкой — Чарльз Майкл Шваб, сталелитейный магнат.

В 1959 году Чарльз Роберт Шваб получил степень бакалавра искусств и экономики, а в 1961 году — магистра делового администрирования (MBA). Он четко представлял, чем будет заниматься после университета,— работать в финансовой сфере, быть исследователем-аналитиком.

Накануне

Клиентами Charles Schwab Corporation являются десятки миллионов американцев и жителей других стран мира

Фото: Chip Somodevilla / Getty Images

Фото: Chip Somodevilla / Getty Images

Вскоре после окончания Стэнфорда Шваб вместе с двумя партнерами стал выпускать Investment Indicator — бюллетень с советами по инвестированию. Годовая подписка стоила $84 (примерно соответствует современным $872), число подписчиков доходило до 3000.

В своей книге «Инвестиционная революция. Как мы сделали биржу доступной каждому» («Invested: Changing Forever the Way Americans Invest») Чарльз Шваб пишет, что инвестирование привлекало его с детства. Впервые биржевые сводки в местной газете ему показал отец. «Мое воображение поразила мысль, что акции вносят частичку волшебства в нашу экономику и, если потрудиться, можно приобщиться к этой магии»,— вспоминал Шваб.

21 апреля 1971 года Чарльз Шваб вместе с несколькими партнерами основал инвестиционную компанию First Commander, «дочку» компании Commander Industries. Офис First Commander находился в Сан-Франциско. Компания занималась традиционной брокерской деятельностью и продолжала издавать бюллетень, но уже под новым названием — Schwab Investment Indicator.

В 1972 году Шваб выкупил акции, принадлежащие головной компании. Commander Industries не была финансовой структурой, как можно было бы подумать. Нет, эта компания занималась заготовкой леса, переработкой древесины, изготовлением молдингов для декора, производством ящиков для овощей и фруктов, а также для боеприпасов. В 1970 году выручка компании составила $32 млн (примерно соответствует современным $262 млн). Президента компании звали Уильям Шваб. Чарльзу он приходился родным дядей. Дядя вложил в брокерский бизнес племянника $100 тыс. Инвестиция оказалась не самой удачной. Услугами Commander Industries воспользовались несколько клиентов из штата Техас. Законодательство этого штата запрещает работать с местными жителями брокерам, не зарегистрированным в Техасе. Тяжба со штатом Техас обошлась First Commander дорого: долги инвесткомпании составили примерно $100 тыс. Частично долг погасил сам Чарльз, с остальным помог дядя.

В 1973 году в результате нефтяного кризиса, вызванного действиями ОПЕК, снизившей объемы добычи нефти, чтобы высокими ценами наказать Запад за поддержку Израиля в Войне Судного дня, началась рецессия. Партнеры Чарльза Шваба решили выйти из бизнеса. Он выкупил их доли, при этом для выкупа одной из них пришлось брать кредит в банке. Став единоличным владельцем фирмы, он переименовал ее, дав то имя, под которым компанию затем узнает вся Америка,— Charles Schwab & Co.

Великая первомайская инвестиционная революция

В 2011 году Charles Schwab дала своим клиентам возможность проводить операции с ценными бумагами со смартфона

Фото: LightRocket / Getty Images

Фото: LightRocket / Getty Images

Нью-Йоркская фондовая биржа была основана 17 мая 1792 года. На протяжении следующих 183 лет брокеры работали, взимая с клиентов фиксированную комиссию.

1 мая 1975 года все изменилось. По распоряжению Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) фиксированная комиссия была отменена. Брокеры должны были договариваться с клиентом о размере своей комиссии (так что начиная с этого дня размер комиссионных мог варьироваться) в зависимости от оказываемых клиенту услуг и брокера, который их оказывает.

Накануне вступления в силу нового правила газета New York Times писала: «Брокеров Уолл-стрит силой затаскивают в новую эру финансовой истории». New York Times предупреждала, что мелкому инвестору нововведение вряд ли пойдет на пользу, так как у него не получится торговаться и придется платить скорее больше, чем меньше, по сравнению со старым уровнем комиссии.

Никто из брокеров не раскрывал заранее, как изменится его комиссия с 1 мая 1975 года. Все боялись раскрывать свои карты пред конкурентами. Чарльз Шваб накануне судьбоносного дня также сильно переживал по этому поводу. Шваб интуитивно понимал, что индивидуальным инвесторам следует предложить более выгодные условия сотрудничества, чем предлагают крупные фирмы. Если он сумеет предложить такие условия, перед его компанией откроются большие деловые возможности. Он был намерен воспользоваться дерегулированием, чтобы предложить клиентам более низкие ставки и тем самым привлечь больше мелких инвесторов, зарабатывая в первую очередь не на размере инвестиций, сделанных конкретным клиентом, а на числе клиентов.

На рынке розничных брокерских услуг царила компания Merrill Lynch. Шваб понимал, что если гигант Merrill Lynch снизит свои комиссионные, то его компания не выживет, так как не сможет работать по ставкам, которые будут еще ниже.

В 6:30 утра 1 мая он был в своем офисе, ожидая известий из Нью-Йорка. Приходить на работу так рано ему приходилось из-за трехчасовой разницы во времени между Сан-Франциско и Нью-Йорком. По пути в офис он взял в руки свежий номер газеты Wall Street Journal и прочитал, что Merrill Lynch не снизит, а повысит комиссию! Крупная фирма поставила на другую стратегию: снизить размер комиссии для крупных институциональных инвесторов и повысить для мелких частных инвесторов.

«Черт возьми, у меня все получится!» — сказал себе Чарльз Шваб. И у него получилось. Возможно, тогда, полвека назад, он даже представить себе не мог в полной мере, насколько.

Демократизация инвестиций

Отделение Charles Schwab Corporation на Уолл-стрит

Фото: Fairfax Media / Getty Images / Getty Images

Фото: Fairfax Media / Getty Images / Getty Images

Первое отделение Charles Schwab & Co. открылось в Сакраменто, штат Калифорния, городе, где Чарльз Шваб родился. Главный принцип деятельности компании был прост: «клиент на первом месте».

Charles Schwab & Co. стала одним из первых дисконтных брокеров в США. Размер комиссии, которую платили клиенты за операции с ценными бумагами, был снижен на 50–60%. Сотрудники получали почасовую зарплату, а не комиссионные от общей цены продажи (а потому не были заинтересованы продавать клиентам потенциально прибыльные, но рискованные ценные бумаги в ущерб клиенту, как это бывало в других компаниях).

Пройдут годы, и Чарльз Шваб будет со смехом вспоминать, что в первое время его компания проводила по 50 операций в день, а рабочими инструментами были ручка и блокнот.

Если реформу брокерских комиссий считать революцией, то про Чарльза Шваба можно сказать, что он провел демократизацию инвестиций. Широкие массы мелких инвесторов поддержали его реформу своим трудовым долларом.

За первый полный год работы дисконтного брокера объем продаж составил $1,3 млн (примерно соответствует современным $7,4 млн).

Бизнес стремительно рос. Открылся второй офис — в Лос-Анджелесе. В 1977 году появился первый офис за пределами Калифорнии — в Сиэтле, штат Вашингтон. В том же году Charles Schwab & Co. начала проводить семинары для инвесторов. Другие дисконтные брокеры придерживались принципа: за сниженную цену клиент получает право покупать и продавать только акции, а консультации и семинары пусть проводят традиционные брокерские конторы для тех, кто платит за комиссию полную цену.

Инновации Шваба следовали одна за другой. 1978 год — удлиненный рабочий день для лучшего охвата клиентов. 1979 год — в Charles Schwab & Co. появился мейнфрейм BETA, большая высокопроизводительная электронно-вычислительная машина. Автоматизация трансакций и системы учета способствовала дальнейшему росту компании. 1980 год — Charles Schwab & Co. первой в индустрии начинает предоставлять информацию о биржевых котировках круглосуточно. 1981 год — фирма становится членом Нью-Йоркской фондовой биржи, открывается первый офис на Манхэттене. 1982 год — первый зарубежный офис компании открывается в Гонконге (в то время британской колонии). Начинает работать телефонная система, позволяющая принимать биржевые приказы и предоставлять биржевые котировки в режиме 24/7, в какой бы точке планеты ни находился клиент.

В 1983 году Чарльз Шваб согласился продать Bank of America дисконтного брокера Charles Schwab & Co. за 2,6 млн акций ее головной компании Bank of America Corp. (стоимость которых составляла тогда около $55 млн). Ему в тот момент принадлежало 38% акций компании. Еще 20% принадлежало United Financial Corporation, остальное — ключевым сотрудникам компании. Годовая выручка Charles Schwab & Co. составляла $41 млн, в 40 офисах фирмы трудилось 600 сотрудников, которые обслуживали 220 тыс. клиентов.

В том же 1983 году компания представила брокерский счет Schwab One, название которого было зарегистрировано как торговая марка. К счету прилагались чековая книжка и пластиковая карта. Уже в 1984 году компания начинает использовать технологию The Equalizer, основанную на лучшей на тот момент операционной системе DOS (Windows 1.0 появится только в 1985 году). В августе 1985 года компания зарегистрировала юбилейного, миллионного клиента. В конце года размер активов, находящихся под управлением компании, составил $7,6 млрд.

Возвращение к рулю

13 января 2004 года акции Charles Schwab Corporation были включены в листинг биржи Nasdaq

Фото: Stephen Chernin / Getty Images

Фото: Stephen Chernin / Getty Images

Под крылом Bank of America компания продолжала расти. К 1987 году у нее было 93 отделения, 1,6 млн клиентов, а годовая выручка составляла $308 млн.

Но кроме плюсов были и минусы. Сразу после покупки курс акций Bank of America начал падать. С $25 за акцию в момент сделки бумаги за нескольких дней подешевели до $21 за акцию. В 1985 году Шваб и его супруга продали часть своих пакетов по цене от $14 до $19 за акцию.

Кроме того, у Чарльза Шваба возникли разногласия с гендиректором Bank of America Сэмюэлом Армакостом по вопросам дальнейшего развития бизнеса.

В марте 1987 года Чарльз Шваб c коллегами выкупили компанию у Bank of America обратно, заплатив $280 млн — в пять раз больше цены продажи. Большую часть суммы составляли заемные средства: Security Pacific Bank выдал кредит на сумму $200 млн.

Вскоре после возвращения независимости Шваб начал готовить Charles Schwab & Co. к первичному размещению акций (IPO). Средства были нужны для того, чтобы расплатиться по кредиту и для дальнейшего расширения бизнеса.

Андеррайтерами IPO выступали инвестиционные банки Morgan Stanley и First Boston. Швабу пришлось долго уговаривать инвестбанкиров на не совсем обычные условия размещения. Он хотел, чтобы 50% акций достались сотрудникам компании, чтобы компенсировать ущерб, нанесенный им падением курса акций Bank of America.

22 сентября 1987 года акции Charles Schwab Corporation начали торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже. В первый же день курс акций поднялся до $16,50, а к закрытию составил $16,625 — выше ожидавшегося диапазона $12–14. В течение 24 часов была погашена часть долга Security Pacific Bank — $87 млн. Общая стоимость размещения 8 млн акций составила около $132 млн. Стоимость пакета акций, принадлежащих лично Чарльзу Швабу, превысила $100 млн. По его собственным словам, он стал богаче, чем когда-либо мог себе представить.

17 октября, в субботу, менее чем через месяц после блестящего биржевого дебюта акций SCH, в Сан-Франциско произошло землетрясение. А в понедельник, 19 октября, затрясло весь финансовый мир: произошло рекордное падение промышленного индекса Dow Jones. Компания сумела пережить оба потрясения.

В 1991 году Charles Schwab приобрела маркетмейкера Mayer & Schweitzer, что позволило Schwab выполнять приказы своих клиентов, не отправляя их на биржу.

В 1996 году компания представила первую платформу онлайн-трейдинга.

Продолжался рост, открытие новых офисов, увеличение числа клиентов. Чарльз Шваб продолжал внедрять инновации, список которых будет слишком длинным, а заканчиваться на данный момент времени он будет технологиями искусственного интеллекта.

Сегодня у Charles Schwab Corporation четыре основных направления деятельности: инвестирование, управление капиталом, банковское дело и торговля.

По состоянию на 28 февраля 2025 года положение компании в финансовом мире можно охарактеризовать следующими цифрами. 36,9 млн активных брокерских счетов, при этом в последнее время ежемесячно прибавляется не менее 300 тыс. новых счетов. 5,5 млн спонсируемых работодателем пенсионных счетов. 2 млн банковских счетов. Размер активов под управлением — $10,28 трлн. Среднее число операций с ценными бумагами в день — 7,45 млн.

Чарльз Шваб проработал на посту генерального директора Charles Schwab до 1998 года единолично. С 1998 по 2003 год в компании было два гендиректора — он и Дэвид Поттрак. В 2003 году Шваб вышел на пенсию, но спокойно отдохнуть ему не дали. На следующий год акционеры компании, недовольные ее финансовыми результатами, взбунтовались. Совет директоров отправил Поттрака в отставку. Шваба попросили вернуться, исправить положение. Он вернулся. В 2007 году Charles Schwab Corporation провела стратегически важную сделку. За $115 млн была куплена The 401(k) Company, занимавшаяся администрированием пенсионных планов. На посту генерального директора Шваб проработал до 2008 года, после чего снова ушел на покой. Больше его не тревожили.

Политически активный пенсионер

Президент Charles Schwab Corporation Рик Вюрстер поздравляет гольфиста Бернхарда Лангера (Германия) с победой на Кубке Чарльза Шваба. 2024 год

Фото: Ben Jared / PGA TOUR / Getty Images

Фото: Ben Jared / PGA TOUR / Getty Images

9 апреля в первые минуты открытия биржевых рынков после введения новых таможенных пошлин американский президент на личной странице в соцсети Truth Social написал: «Отличное время для покупки!» Многие игроки восприняли послание Трампа как сигнал к покупке акций. В тот же день после обвала на биржах президент США объявил о 90-дневной заморозке новых пошлин. Котировки резко пошли вверх.

На упомянутой в начале текста встрече в Овальном кабинете Белого дома с участниками гонок NASCAR президент США представил специального гостя — главу компании Charles Schwab. Президент произнес: «Это Чарльз Шваб. Это не просто компания, это реально выдающаяся личность. Сегодня он заработал 2,5 млрд долларов».

11 апреля 2025 года журнал Forbes оценил состояние Чарльза Шваба в $10,9 млрд, что делает его 250-м по богатству жителем планеты. Правда, в 2022 году состояние Шваба, по оценке Forbes, было заметно больше — $12,2 млрд. А в далеком 1999 году Шваб делил 22-е место в рейтинге с Рупертом Мердоком, хотя его капитал был тогда заметно меньше, чем сейчас,— $6,8 млрд.

В Bloomberg Billionaires Index Чарльз Шваб был на 168-м месте, а его состояние оценивалось в $12,9 млрд. Возможно, аналитики Bloomberg оперативнее отреагировали на последние новости из Белого дома. Чарльз Шваб — многолетний сторонник Республиканской партии. Еще в 1989 году, согласно данным сайта Open Secrets, он начал делать политические пожертвования. Сначала довольно скромные — по $1000. Изредка он жертвовал деньги демократам, но это было скорее исключение.

В 2018 году Чарльз Шваб и его супруга Элен (они уже более полувека вместе) пожертвовали республиканскому протрамповскому комитету политического действия (PAC) Future45 по $1 млн каждый.

В 2019–2024 годах пожертвования Чарльза Шваба 14 раз измерялись семизначной суммой. В том числе в общей сложности $9 млн он направил в фонд Senate Leadership Fund, созданный с целью защитить и расширить республиканское большинство в Сенате. Еще $9,5 млн получил Congressional Leadership Fund, который создан для способствования избранию кандидатов от Республиканской партии в Палату представителей Конгресса США. И еще $1 млн он пожертвовал фонду Ending Spending — суперкомитету политического действия (Super PAC), который поддерживает политиков, добивающихся сбалансированного бюджета страны и сокращения размера федерального штата чиновников.

В то время как его бывшая компания осудила участников штурма Капитолия в январе 2021 года, сам Чарльз Шваб не стал высказываться по этому поводу.

Однажды Шваб сказал в интервью журналу Business Week: «Я всегда чувствовал, что обладаю большей способностью предвидения. Я могу предвидеть, куда пойдут дела, найти решение проблемы в бизнесе лучше, чем люди, которые мыслят более последовательно».

