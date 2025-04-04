Bloomberg: миллиардеры потеряли $208 млрд после введения пошлин США

Общее состояние 500 богатейших людей мира сократилось на $208 млрд из-за введения США импортных пошлин на товары, пишет Bloomberg. По оценке агентства, это четвертое по масштабу однодневное падение за 13-летнюю историю списка миллиардеров Bloomberg. Самым большим оно считается со времен COVID-19.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Laure Andrillon / Reuters Фото: Laure Andrillon / Reuters

Состояние более половины миллиардеров упало на 3,3%. Сильнее всего пострадали американские бизнесмены. Среди них лидируют Марк Цукерберг (Meta признана экстремистской и запрещена в РФ) и Джефф Безос (Amazon), сократив состояние на $17,9 млрд и $15,9 млрд. 3 апреля котировки акций каждой из компаний на фондовом рынке США упали на 7,7%. Миллиардер Илон Маск потерял в минувший четверг $11 млрд. Акции Tesla снизились на 5,5%.

Состояние французского бизнесмена Бернара Арно уменьшилось на $6 млрд из-за падения акций LVMH (владеет Christian Dior, Bulgari и Loro Piana) на торгах в Париже. Меньше всего изменения ощутили компании из Мексики и с Ближнего Востока. Так, мексиканская Bolsa Карлоса Слима выросла на 0,5% после исключения страны из списка США по взаимным тарифным целям. Это увеличило капитал господина Слима до $85,5 млрд (+4%). Ближневосточные компании единственными из перечня Bloomberg получили чистый прирост.

3 апреля сообщалось о крупном падении фондового рынка США. Промышленный индекс Dow Jones к 17:00 мск просел на 3,4%, S&P 500 — на 3,75%, а высокотехнологичный NASDAQ — на 4,75%.

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