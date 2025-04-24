Капиталы времен войны

Глобальные портфельные инвесторы не на шутку обеспокоены внешнеэкономической политикой Дональда Трампа. Однако их жадность пересилила страх, и ряд региональных фондов в начале апреля ощутили приток капитала. В числе лидеров оказались фонды развивающихся стран, чистые привлечения в которые превысили $32 млрд за месяц и $26,6 млрд за последнюю неделю. Почти весь объем средств инвестирован в китайские акции. В числе отстающих — российские ПИФы акций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Getty Images Фото: Getty Images

В начале весны мировые инвесторы активно увеличивали вложения в акции. По оценкам «Денег», основанным на отчетах Bank of America (BofA), учитывающих данные Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), за четыре недели, завершившиеся 9 апреля, все мировые фонды акций привлекли более $85 млрд. Это на треть выше чистых инвестиций месяцем ранее и лучший результат в этом году.

Рост денежных притоков связан с ростом спроса международных инвесторов на акции биржевых индексных фондов (ETF). Если в позапрошлом месяце клиенты ETF инвестировали менее $100 млрд, то в прошлом — более $136 млрд. Больший объем средств такие фонды привлекали лишь раз, в ноябре минувшего года (более $160 млрд.). Всего с начала года индексные фонды получили от клиентов $367 млрд, на 35% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Уникальна текущая ситуация тем, что инвестиции производятся на фоне тарифной войны президента США Дональда Трампа, которая стартовала в начале апреля, когда были повышены пошлины на импорт из 185 стран. Этот шаг вызвал сильнейшее с пандемии 2020 года падение мировых фондовых индексов, а риски рецессии экономики США выросли с 15–40% до 45–60%. За три дня после оглашения тарифов ведущие европейские индексы обвалились на 14–17%, азиатские потеряли 9–14%. В числе аутсайдеров оказались и американские индексы, терявшие в моменте 13–14,8%. В итоге рынки вернулись на уровни многомесячной давности, и этим могли воспользоваться спекулянты, которые увидели неплохую возможность войти в сильно подешевевшие бумаги, тем более что спустя несколько дней Дональд Трамп перешел от глобальной войны к войне с Китаем, но и в ней не смог выдержать первоначальный темп. О спекулятивной природе таких инвестиций говорят рекордные привлечения именно в индексные фонды ETF — в отличие от классических фондов, они имеют внутридневную ликвидность, поскольку торгуются на биржах.

Фонды развитых стран

Неопределенность относительно дальнейшей торговой войны оказала сильное влияние на фонды, ориентированные на вложения в акции компаний развитых стран. По данным EPFR, суммарный приток инвестиций на фондовые рынки developed markets в минувшем месяце составил лишь $53 млрд, что почти на 30% ниже поступлений месяцем ранее.

Наиболее сильно упасли вложения в акции европейских компаний. За четыре недели клиенты фондов Европы вложили немногим более $6,5 млрд, что более чем вдвое ниже показателя февраля.

В последнюю неделю рассмотренного периода инвесторы забрали $3,3 млрд, что стало первым недельным оттоком за два месяца и максимальным отрицательным результатом с начала декабря 2024 года. Схожая картина наблюдалась и в фондах Японии, чистые привлечения в которые по итогам месяца упали в два с половиной раза, до $2,3 млрд, за счет продажи их акций на $1,2 млрд в последнюю неделю.

Стабильно высокие инвестиции в регионе developed markets наблюдаются только в фондах США, чистые вложения в которые составили $40,5 млрд, что лишь на 10% ниже показателя февраля. В последнюю неделю, в отличие от европейских и японских фондов, фонды США смогли привлечь более $31 млрд — это второй по величине результат с начала года.

Пошлины не для всех

Возобновившиеся продажи в фондах Европы и Японии связаны с тем, что на рынке произошла переоценка рисков после мощного внешнего шока от апрельских тарифов Дональда Трампа. До начала весны инвесторы рассчитывали, что его тарифная война если и затронет эти страны, то будет более мягкой, чем для прочих. Но тарифная атака носила уже системный характер: базовые тарифы в 10% и пошлины в 24–25% на ключевой экспорт. «Мы уже видели подобное в 2018 году, в первую каденцию Трампа, когда фондовые рынки Европы проседали более чем на 15% на фоне аналогичной тарифной риторики. Как и сейчас, тогда инвесторы делали ставку на экономики, ориентированные на внутренний спрос и локальные драйверы роста, а не на экспорт, как европейская»,— напоминает портфельный управляющий Astero Falcon Алена Николаева.

В таких условиях американский рынок традиционно рассматривается как якорный для глобальных инвесторов. По мнению госпожи Николаевой, у институциональных инвесторов работает инстинкт: если все плохо, бери американское. Это правило действует даже в периоды, когда источник политической нестабильности исходит из США. Причина в том, что, несмотря ни на что, США остаются самым ликвидным, регулируемым и глубоким рынком. В 2011 году на фоне европейского долгового кризиса инвесторы оставались в США. Этот рынок, хотя был довольно дорогим, но выглядел более понятным и надежным. «Иностранцы продают долларовые активы, но американские пенсионные фонды и обратные выкупы акций компаниями поддерживают рынок. Притоки идут в защитные сектора и мегакапы (крупнейшие американские компании по капитализации.— «Деньги») как ставка на устойчивость, а не на рост»,— поясняет госпожа Николаева.

Укрепление доллара США против евро и иены усиливает общий негативный эффект на рынках Европы и Японии. За четыре недели курс евро вырос к доллару США на 2,8% и впервые с июля 2023 года приблизился к уровню $1,12, иена укрепилась почти на 3%, до 144,45 ¥/$. Сильные национальные валюты — это негатив для экспортно ориентированных компаний, которые составляют основу рынков Европы и Японии. «Еврозона на грани стагнации, потребитель слаб, Япония снова боится дефляционного сценария. У банков и корпораций просто нет запаса прочности, чтобы сдерживать удары. Все это заставляет инвесторов закладывать пересмотр прибылей, репрайсить (автоматически пересматривать.— «Деньги») свои модели»,— полагает Алена Николаева.

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Притоки в развивающиеся рынки

Уникальная ситуация сложилась на рынках развивающихся стран, где впервые с начала года доминировали покупки. По оценкам «Денег», приток средств в фонды emerging markets в минувшем месяце составил $32,3 млрд. Это втрое больше средств, выведенных месяцем ранее, и первый положительный результат с октября 2024 года.

Наиболее интенсивные притоки наблюдались в фонды Китая. По данным EPFR, за отчетный период международные инвесторы вложили в китайские акции почти $29 млрд. Это более чем вдвое выше потерь месяцем ранее ($13,6 млрд). Усиление привлечений в китайские фонды, как считает управляющий активами УК «Доверительная» Дмитрий Терпелов, связано с притоком от локальных нерыночных инвесторов, который начался уже после эскалации торговой войны. В начале апреля сразу несколько крупных китайских госфондов и инвестиционных компаний заявили о намерении увеличить вложения на локальном рынке. Только China Reform Holdings Corp. и China Chengtong заявили о намерении потратить на такие цели 80 млрд юаней ($10,9 млрд) и 100 млрд юаней ($13,6 млрд) соответственно. «Координированные покупки индексных фондов госфондами в период нестабильности уже не первый раз используются в качестве одного из инструментов для поддержки и стабилизации фондового рынка китайскими властями»,— отмечает господин Терпелов. Схожие интервенции на внутреннем рынке проводились в феврале 2024 года (см. «Деньги» от 21 февраля 2024 года).

Впрочем, положительный результат отмечается и в других странах БРИКС. За месяц в фонды Бразилии было инвестировано $131 млн (почти 60% от потерь месяцем ранее). Привлечения в фонды Индии составили более скромные $100 млн (около 8% объема средств, выведенных в конце зимы). Такой выбор, как считает СЕО брокера Mind Money Юлия Хандошко, связан с тем, что экономики этих стран способны не только наращивать производство, но и обеспечивать внутреннее потребление. «Сейчас действительно складывается ощущение, что мир движется к рецессии, и основная проблема может заключаться не в том, как производить больше, а в том, кому продавать. С этой точки зрения Индия, Китай и Бразилия выглядят немного устойчивее по сравнению с Европой»,— считает госпожа Хандошко.

Изоляция не спасла

В числе наиболее пострадавших от раскручиваемой спирали торговой войны оказались российские фонды акций. По оценке «Денег», основанной на данных Investfunds, чистый отток средств из розничных ПИФов акций превысил 2,6 млрд руб., что сопоставимо с цифрой предыдущего месяца, но в феврале результат был положительным. Поскольку в минувшем месяце доллар значительно просел к рублю, продажи фондов акций составили $30,7 млн против притока $28,8 млн месяцем ранее.

Для низкого спроса на ПИФы акций есть фундаментальные причины — это обвал цен на сырье, и в первую очередь на нефть, главный экспортный товар России. 9 апреля цена североморской Brent впервые за четыре года опустилась ниже $60 за баррель. «Россия остается сырьевой экономикой, поэтому турбулентность, влияющая на спрос на нефть, газ, металлы, сказывается напрямую на котировках отечественных экспортеров. К тому же вслед за глобальными рынками активизировался режим "risk-off" и среди российских инвесторов»,— отмечает старший аналитик ТРИНФИКО Алина Караваева. Локальные инвесторы начали массово выходить из рисковых активов, включая акции, что усилило волатильность и давление на рынок. За отчетный период индекс Московской биржи обвалился на 17%, до 2650 пунктов — минимума с 20 декабря 2024 года. «Если инвестор имеет долгосрочный инвестиционный горизонт, не стоит поддаваться панике и распродавать позиции на падающем рынке. Разумнее придерживаться изначальной инвестиционной стратегии, а также уделить внимание достаточной диверсификации портфеля»,— считает Алина Караваева.

Татьяна Палаева