Минфин не планирует менять налоговую политику из-за падения цен на нефть

Россия переживала и худшие времена, прокомментировал падение цен на нефть статс-секретарь — замминистра финансов Алексей Сазанов. Он заявил, что из-за изменений ситуации на рынке Минфин сейчас не планирует изменять налоговое законодательство, а также указал на высокую волатильность цен на это сырье.

«В данный момент нет у нас никаких планов вносить изменения в налоговое законодательство»,— сказал господин Сазанов «РИА Новости».

Сегодня, 16 апреля, по состоянию на 16:32 мск, фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в июне стоит $65,45 (+1,24%), следует из данных Investing.com. 2 апреля цены находились на отметке $75,04. За два дня, начиная с 3 апреля, сырье этой марки подешевело на 12%, откатываясь до отметки $64 за баррель. 7 апреля цена нефти Brent упала ниже $64 впервые с апреля 2021 года.

Подробности — в материале «Ъ» «У черного золота снова черные дни».