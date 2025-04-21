Трасса без карты

В мировой гонке за лидерство в сфере искусственного интеллекта (ИИ) технологическое сотрудничество становится стратегической необходимостью. На минувшей неделе посол Китая в России Чжан Ханьхуэй в колонке для агентства ТАСС заявил, что Китай стремится развивать ответственное партнерство с Россией в области ИИ. Сейчас, когда темпы развития ИИ стремительно ускоряются, и промедление может стоить слишком дорого, такое сотрудничество открывает новые возможности для обеих стран.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эксперт «Валдайского клуба» Анна Сытник

Фото: Санкт-Петербургский государственный университет Эксперт «Валдайского клуба» Анна Сытник

Фото: Санкт-Петербургский государственный университет

Еще пару лет назад модели искусственного интеллекта путались в элементарной задаче: посчитать буквы r в слове strawberry. Сегодня ИИ-агенты безошибочно выберут для вас лучшие клубничные предложения на рынке и сами оформят онлайн-покупку.

Этот прорыв в возможностях моделей произошел практически мгновенно.

В 2025 году индустрия ИИ набрала невиданные темпы. Современные модели — обученные программы, которые генерируют текст — показывают рекордный рост точности: +50–60% на различных тестах всего за год. Такие скачки производительности — это, как если бы двигатель вашего автомобиля внезапно стал вдвое мощнее, а бензин дешевле в 280 раз. Именно настолько за два года снизилась стоимость работы модели уровня GPT-3.5, с которой началась революция ИИ в 2022 году.

По данным только что опубликованного отчета Индекса искусственного интеллекта (AI Index Report 2025), аппаратное обеспечение для обучения и работы ИИ тоже падает в цене на 30% ежегодно, а открытые модели — разработки с общедоступным кодом — почти догнали закрытые, коммерческие решения крупных компаний: разрыв в их производительности на отдельных тестах сократился с 8% до 1,7% за год. К примеру, на днях Google привлек внимание рывком в развитии своей экосистемы ИИ — от мощнейшей открытой модели Gemini 2.5 Pro до инструментов для быстрой сборки агентов. На открытые модели от компании DeepSeek опирается и Китай, предлагая использование этой технологии по всему миру. ИИ, нравится нам это или нет, становится по-настоящему массовым инструментом. Аудитория одного лишь ChatGPT приблизилась к миллиарду пользователей — это примерно 10% населения Земли.

Это уже не просто гонка технологий — это настоящая «Формула-1»: на трассе остаются сильнейшие команды, разрыв между ними сокращается, а болельщиков все больше.

Но если бы гонки болидов проходили так же, как сегодня развивается искусственный интеллект, гонщики бы мчались по трассе на скорости 500+ км/ч, а инженеры по ходу заезда снимали бы колеса ради облегчения веса.

Да, ехать стало легче, но управляемость — под большим вопросом, а гонка идет без правил. Технологии стремительно дешевеют, мощности растут, регуляторы судорожно пытаются поставить юридические светофоры на поворотах. При этом почти 90% всех передовых моделей созданы крупными технологическими гигантами, обладающими колоссальными ресурсами — вычислительными мощностями, данными и командами разработчиков. Разрыв в производительности на отдельных тестах между топ-1 и топ-10 моделями сократился с 11,9% до 5,4% — рынок становится плотнее, конкуренция ожесточеннее, и ставки выше.

На фоне технологической гонки компаний искусственный интеллект превращается в стратегическую арену глобальной борьбы за первенство. США и Китай, безусловные фавориты, выводят соперничество на новую орбиту за счет масштаба, доступности и темпа появления предлагаемых решений. Это привело к тому, что политологи позаимствовали у инженеров термин «геотехнология» и стали обозначать им глобальное цифровое соперничество, влияющее на перераспределение власти, ресурсов и стратегических возможностей. США пока держат первую позицию: 40 мощных моделей ИИ против 15 у Китая. Но Китай действует динамично и агрессивно, постоянно сокращает свое отставание от американцев. В соперничество пытаются включиться другие государства и объединения — решивший ограничить свои возможности на старте Европейский союз поставил цель не просто догнать, но и перегнать лидеров.

На этом фоне Россия выстраивает собственный курс в развитии искусственного интеллекта, ориентируясь на создание самостоятельной и устойчивой ниши. Причем, несмотря на существующие для нас ограничения доступа к передовым зарубежным разработкам и оборудованию, российские компании демонстрируют способность адаптироваться и развивать собственные решения.

Так, в марте нынешнего года «Сбер» представил GigaChat 2.0 — обновленную нейросетевую модель, которая стала сильнейшей на русском языке, обогнав даже мировых конкурентов, включая GPT-4 и DeepSeek-V3. Свои возможности подтверждает и «Яндекс», развивая YandexGPT — генеративную модель, которая становится ядром экосистемы продуктов компании. Не отстает МТС, выведя на рынок нового ИИ-ассистента для разработчиков — Kodify 2, поддерживающего более 90 языков программирования. В корпоративном сегменте модель A-Vibe от «Авито» заняла первое место среди облегченных моделей в российском бенчмарке MERA — независимом тестировании, оценивающем качество работы ИИ-моделей, обойдя международные аналоги от OpenAI, Google и Anthropic. Россия успешно выжимает газ при ограниченных ресурсах, используя оптимизированную архитектуру моделей, качественные данные, а также дообучение на иностранных моделях для повышения эффективности. При этом ключевые отечественные решения обучены с нуля, что критически важно для обеспечения цифрового суверенитета.

Одновременно развиваются образовательные и инфраструктурные инициативы. К примеру, Т-Банк создает собственный центр компетенций по развитию ИИ. Стартует Летняя школа Альфа-банка по генеративным методам ИИ, которая проводится совместно со «Сколтехом» и Харбинским технологическим институтом в Китае. В Китае интерес к совместным с Россией проектам обусловлен дефицитом своих долгосрочных качественных проектов в области ИИ при избытке вычислительных мощностей в силу активного строительства дата-центров в 2023–2024 годах. Совместные же исследования могут обеспечить загрузку их серверов и обмен опытом.

На глобальном уровне Россия и Китай совместно продвигают инициативы по регулированию в сфере искусственного интеллекта. Россия поддержала предложенную Китаем резолюцию Генеральной ассамблеи ООН по вопросам ИИ. Сотрудничество развивается как в двустороннем формате, так и на площадках БРИКС и ШОС.

В целом Россия последовательно отстаивает идею сбалансированного подхода, совмещающего стимулирование инноваций с необходимостью регулирования. Ставка делается на формирование национальной зоны технологической уверенности — собственные большие языковые модели, отечественные дата-центры и цифровые экосистемы. Шанс занять свою нишу есть, но для этого потребуется не только внутреннее развитие, но и активное международное взаимодействие — без него выдерживать растущие скорости будет все сложнее.

При этом следует помнить, что развитие ИИ проходит в двух измерениях: в ментальном и инфраструктурном.

В первом случае ИИ — цифровая трасса, в которую уже вмонтированы «дорожные знаки» культуры и цивилизационных норм. И когда мы используем модели ИИ, в идеале мы должны ехать по дороге, где каждое ограничение скорости и каждая разметка — отражение нашего собственного общества, а не чужого. Ведь несмотря на то, что модели обучаются на всех данных мира, их настройкой занимаются конкретные люди, закладывая этические фильтры и ограничения, свойственные их культуре.

Во-втором случае ИИ превращается в инфраструктурный каркас глобальной экономики. На глазах формируются новые геотехнологические альянсы: страны, которые не могут сами проложить трассу, вынуждены выбирать, чей асфальт им подойдет больше — американский, китайский или принадлежащий менее влиятельным игрокам.

Пока инженеры гонятся за рекордами, чиновники спешно работают над правовыми инструментами управления сектором: только в США число федеральных регуляторов ИИ удвоилось за год — их теперь 59. С 2016 года количество упоминаний ИИ в мировом законодательстве выросло в девять раз. Практика «регулирования на ходу» становится нормой: по мере роста технологий правительства экстренно пытаются установить правила игры. Создание концепции Ответственного ИИ (Responsible AI) идет скачками, но вектор очевиден: новая трасса не должна быть диким ралли, где выигрывает тот, кто мчится без оглядки на безопасность.

Анна Сытник, участник проекта «Валдай — новое поколение», кандидат политических наук, гендиректор АНО «Колаборатория»