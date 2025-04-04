Искусственный интеллект затронет 40% рабочих мест

По прогнозам ООН, мировой объем рынка искусственного интеллекта (ИИ) достигнет $4,8 трлн, а сами технологии ИИ затронут 40% рабочих мест. По мнению ООН, распространение ИИ повысит производительность труда, однако может существенно усилить неравенство между развитыми и развивающимися странами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Albert Gea / Reuters Фото: Albert Gea / Reuters

В ближайшие десять лет рынок технологий искусственного интеллекта вырастет примерно в 25 раз — с $189 млрд в 2023 году до почти $4,8 трлн в 2033 году. Такие прогнозы содержатся в опубликованном вчера, 3 апреля, докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). Ее аналитики ожидают, что к 2033 году ИИ затронет около 40% рабочих мест в мире.

Авторы доклада отмечают, что распространение технологий ИИ будет способствовать повышению производительности труда, цифровой трансформации экономики, появлению новых отраслей и расширению возможностей работников.

Однако эти преимущества будут распределяться по миру неравномерно — в ЮНКТАД считают, что распространение таких технологий углубит неравенство как между развитыми и развивающимися странами, так и внутри стран. «Связанная с ИИ автоматизация часто усиливает преимущество капитала перед трудом, что может усилить неравенство и снизить конкурентные преимущества дешевой рабочей силы в развивающихся странах»,— говорится в докладе.

В частности, 118 стран, в основном с низким уровнем доходов, не принимают участия в международной дискуссии об ИИ и не разрабатывают собственные стратегии в этом направлении. ЮНКТАД рекомендует активнее привлекать эти страны к выработке регуляторных норм в сфере ИИ, а также делать информацию об этих технологиях более доступной, расширять просвещение в этой сфере, создавать системы с открытым кодом и т. д.

Аналитики ЮНКТАД также отмечают, что сфера ИИ является «высококонцентрированной» с точки зрения довольно узкой группы компаний, наиболее активно развивающих эти технологии.

Около 40% всех инвестиций в исследования и разработки в этом секторе приходится примерно на 100 компаний, большинство из которых находятся в США и Китае.

Это не первый доклад крупной международной организации, который обращает внимание на негативные последствия ИИ с точки зрения неравенства и безработицы. Так, в январе Всемирный экономический форум представил данные о том, что 41% работодателей планирует сокращать численность персонала в тех сферах, где ИИ может заменить их. В прошлом году директор Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявляла, что ИИ затронет от 26% до 60% рабочих мест в разных странах.

Яна Рождественская