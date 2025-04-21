Суд оштрафовал Google за публикацию данных погибших на СВО военнослужащих РФ

Таганский районный суд Москвы признал виновным Google в разглашении личных данных российских военнослужащих, погибших на Украине. В документе суда отмечается, что персональные данные погибших были опубликованы в одном из роликов на YouTube. С материалами дела ознакомился ТАСС.

Google признан виновным в нарушении порядка ограничения доступа к информации по законам РФ (ч. 2 ст. 13.41 КоАП). Компании назначили штраф в 3,8 млн рублей.

В феврале этого года сообщалось, что компании выписали штраф за видеоинструкции по сдаче в плен для российских военных. Согласно полному тексту документа, это не единственная указанная причина.

О выписанных компании штрафах в России — в материале «Ъ» «Нули уже не считаются».