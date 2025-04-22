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Шины выезжают на спросе

Во сколько обойдется смена резины этой весной

В России растет сезонный спрос на летнюю резину и шиномонтаж. Больших очередей на услугу в сервисных центрах не наблюдается, но сильно затягивать с «переобуванием» не стоит, считают эксперты и дилеры. Когда наступает лучшее время для смены резины, сколько стоят монтаж и шины и кто сейчас лидеры продаж на рынке — в материале «Ъ-Review».

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Сезонный спрос на смену автомобильных шин стимулирует продажи. По данным ЦРПТ (оператор системы маркировки товаров «Честный знак»), в марте 2025 года их реализация в количественном выражении по сравнению с февралем выросла в 4,6 раза. Аналитики «Авито» фиксируют похожую тенденцию, отмечая увеличение продаж летней резины в 3,8 раза. Рост, по данным сервиса, наблюдается и в годовом выражении — на 17%.

Согласно действующему техрегламенту, поменять зимние шины на летние необходимо до 1 июня, напоминает руководитель сервисного направления маркетплейса Fresh Александр Носко.

Если водитель продолжит ездить на зимней резине, ему грозит штраф в размере 500 руб. или предупреждение по ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ. «До 31 мая 2025 года можно ездить на зимних шинах, но делать это вы будете на свой страх и риск, потому что зимняя резина в теплую погоду не обеспечивает нужного сцепления с дорожным покрытием»,— поясняет господин Носко. Директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова добавляет, что зимняя резина при плюсовой температуре быстро изнашивается и ухудшает управляемость автомобиля.

Оптимальное время смены зимней резины на летнюю наступает, когда в регионе устанавливается среднесуточная температура выше +7°С, отмечают в «Автодоре». Главное при сезонной смене шин — не торопиться: весенняя погода переменчива и непредсказуема. «Важно следить за прогнозами и дождаться благоприятной погоды. При смене шин также обязательно нужно обратить внимание на состояние резины и балансировку колес»,— напоминают в госкомпании.

Дилер «Рольф» рассматривает покупку шинного завода

Дилер «Рольф» рассматривает покупку шинного завода

Директор по послепродажному обслуживанию «Автодом Алтуфьево» Роман Тимашов уточняет, что езда на автомобиле после смены шин может быть небезопасна, если зима вернется. «Лично я уже поменял зимние шины на летние, так как живу в городе и в случае возвращения зимы могу воспользоваться альтернативным транспортом»,— рассказывает топ-менеджер.

Время — деньги

Стоимость шиномонтажа растет вместе со спросом, отмечают в «Европлане». По оценке компании, за год стоимость услуги возросла в среднем на 12–15%. «Стоимость смены шин по стране очень сильно отличается. Если в регионах такая услуга стоит в среднем 2,5–3 тыс. руб., то в Москве и Подмосковье ее стоимость колеблется от 5 тыс. до 10 тыс. руб. за комплект колес»,— отмечает Александр Носко.

По словам Романа Тимашова, в весенний сезон ажиотаж вокруг смены шин всегда меньше, чем в зимний. «Часть автовладельцев хочет скорее поставить красивые летние диски, а другая в ожидании майских заморозков продолжает эксплуатацию зимних шин. Продолжительные очереди в сервисных центрах отсутствуют»,— констатирует он.

Весной традиционно наблюдается высокий спрос на услуги шиномонтажа, особенно в крупных городах, напоминает Юлия Трушкова. «На своих станциях обслуживания мы наблюдаем рост записи на данный вид услуги. Но из-за текущих погодных условий в наших регионах присутствия сезон замены растянулся»,— отмечает она.

Услуга шиномонтажа, как правило, ежегодно немного дорожает из-за инфляции и повышения цен на расходные материалы, добавляет госпожа Трушкова.

В «Авито» рассказывают, что спрос на шиномонтаж за последний месяц увеличился на 77%, а выездным шиномонтажом интересовались чаще на 43%. «Примечательно, что за последний год заметно вырос и объем предложения таких услуг на "Авито". Так, обычный шиномонтаж стали предлагать на 25% чаще, а выездной — на 37%»,— уточняют в компании.

Роман Тимашов рекомендует закладывать на шиномонтаж как минимум час. Время, по мнению топ-менеджера, зависит от нескольких факторов — квалификации специалиста, диаметра колес и профиля резины, наличия датчиков колес, секретных болтов, состояния шин (возможно, есть повреждения с прошлого сезона, которые необходимо исправить). «Стандартная замена колес на автомобиле занимает около 30–60 минут, смена резины на колесах увеличенного диаметра занимает до полутора часов, однако в условиях высокого спроса время ожидания может увеличиться. Рекомендуем планировать запись»,— говорит Юлия Трушкова.

Цены на шины

В ЦРПТ «Ъ-Review» сообщили, что средняя цена на одну летнюю шину в марте осталась стабильной относительно февраля: 6,8 тыс. руб. По оценке господина Носко, на данный момент комплект из четырех летних шин обойдется автовладельцу в сумму от 20 тыс. до 30 тыс. руб. «Это примерно на 10% дороже, чем в прошлом году»,— отмечает он. В «Авито» уточняют, что за год летние покрышки, продаваемые на платформе сервиса, подорожали в среднем на 5%. Хотя относительно февраля цены снизились на 6%, а в сегменте ресейл — на 13%.

Впрочем, на цены влияет множество факторов, в частности диаметр колеса, добавляет Роман Тимашов. «Чем он больше, тем дороже (например, шины диаметром 21 дюйм могут стоить до 65 тыс. руб.)»,— поясняет он. Российские и китайские шины более доступны, чем ввезенные по параллельному импорту, продолжает господин Тимашов, добавляя, что на цены также влияет новизна модели шин. «В целом цены на летние шины изменились несильно: рост стоимости за год составил примерно 10%»,— резюмирует топ-менеджер.

Самые продаваемые бренды шин в России в марте, по подсчетам ЦРПТ,— Ikon Tyres, Pirelli и Yokohama. На «Авито» самая большая доля продаж (10%) в сегменте летних новых шин у Pirelli.

«Поклонники хорошо известного во всем мире бренда целенаправленно ищут на платформах объявлений и покупают то, к чему привыкли за долгие годы владения автомобилем»,— отмечает руководитель бизнес-направления «Запчасти и автосервисы» в «Авито» Алексей Головин. На второе место с долей 8% переместился китайский бренд Triangle, который в прошлом году опережал Pirelli. Тройку лидеров по продажам замыкает Yokohama — 6% в общей структуре продаж. По оценке Александра Носко, в этом году водители отдают предпочтение универсальным моделям шин. Наиболее популярные варианты — Gislaved PremiumControl, Ikon Tyres Autograph Aqua 3, Cordiant Gravity, ToreroMP-47, Formula Energy, перечисляет он.

Выпуск шин для легковых машин в 2024 году вырос на 13%

Среди новых комплектов резины заметный рост продаж в марте показал российский бренд Cordiant — относительно февраля они выросли в 3,8 раза, уточняют в «Авито». Следом идет еще одна марка из России — Viatti, которая разделила эту позицию с китайскими шинами Sailun (рост в 3,6 раза). В топ-5 также вошел другой бренд из КНР — Triangle (рост в 3,2 раза).

Лидер по доле продаж в б/у сегменте, по данным аналитиков «Авито», снова Pirelli: на них пришлось 10% продаж от всей летней резины в ресейле. На втором месте — шины Michelin с долей 8,5%, на третьем — Continental (8%).

Россия или Китай

Сейчас рынок шин пресытился китайскими брендами, считают опрошенные «Ъ-Review» аналитики. В связи с этим импорт автомобильных шин из Китая в Россию снижается, свидетельствуют данные таможни КНР. По итогам января—февраля поставки сократились на 8,5% год к году, до $85,7 млн. По мнению экспертов, на снижение импорта могли повлиять нормализация производства на российских шинных заводах и, как следствие, усилившаяся конкуренция.

Тем не менее доля китайских шин на рынке РФ по-прежнему высока — более 70%, отмечает гендиректор «Кордианта» Вадим Володин.

По словам господина Головина, производители из Китая сегодня вкладывают немалые средства в исследования, технологии и контроль качества, а также нередко работают в тесной кооперации с такими мировыми лидерами, как Continental и Goodyear. «В результате китайские шины почти на равных конкурируют с лучшими мировыми брендами по своим характеристикам — от отличного сцепления до экономии топлива. Поэтому мы все чаще видим китайские бренды в числе лидеров по росту продаж и по объему продаж в сегменте новых шин»,— рассказывает Алексей Головин.

Объем импорта в РФ китайских шин упал в начале года

Объем импорта в РФ китайских шин упал в начале года

Согласно опросу «Ъ-Review», в прошлом году многие российские производители увеличили свои мощности и стали предлагать новую продукцию. Аналогичные планы у компаний и на 2025 год. В частности, «Кордиант» планирует вывести калужский шинный завод Gislaved на полную мощность (около 3 млн шин), а ульяновскую площадку загрузить на 50%, до 1,2 млн штук. До конца 2026 года предприятия холдинга (также включает площадки в Омске и Ярославле) должны выйти на мощность 15 млн шин в год. В Pirelli сообщили «Ъ-Review» о планах укрепить лидирующие позиции в премиальном сегменте как за счет обновления модельного ряда, так и за счет расширения размерной линейки в соответствии с текущими потребностями рынка. В Ikon Tyres отметили, что развивают свои продажи, в том числе за счет выпуска новых типоразмеров. «К летнему сезону-2025 Ikon Tyres выпустила на рынок 16 новых типоразмеров летних шин: 8 типоразмеров премиальных шин Ikon Autograph и 8 типоразмеров среднеценовых шин Ikon Character»,— добавили в компании.

Что будет с рынком

Эксперты, опрошенные «Ъ-Review», отмечают, что дефицита на рынке шин нет, скорее наоборот — наблюдается затоваривание. «В сравнении с прошлыми годами мы не наблюдаем дефицита летних шин. Несмотря на то что с российского рынка ушли западные производители, их место заняли китайские и российские марки достойного качества»,— подтверждает господин Носко.

Наиболее вероятный сценарий для рынка шин для легковых автомобилей — стагнация или небольшой спад, считают аналитики.

По мнению господина Володина, в 2025 году реализация останется на уровне прошлогодних показателей. Тогда продажи, по оценке «Кордианта», составили 56,4 млн шин. В Pirelli отмечали, что главным фактором, который окажет существенное влияние на шинный рынок, будут продажи новых автомобилей. «Учитывая прогнозируемое снижение этого показателя в 2025 году, вероятно, мы увидим и снижение продаж шин»,— резюмируют в компании.

Этот текст — часть проекта ИД «Коммерсантъ», посвященного трендам бизнеса и финансового рынка. Еще больше лонгридов с анализом ключевых отраслей российской экономики, экспертных интервью и авторских колонок — на странице Review.

Наталия Мирошниченко

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