Шины выезжают на спросе

В России растет сезонный спрос на летнюю резину и шиномонтаж. Больших очередей на услугу в сервисных центрах не наблюдается, но сильно затягивать с «переобуванием» не стоит, считают эксперты и дилеры. Когда наступает лучшее время для смены резины, сколько стоят монтаж и шины и кто сейчас лидеры продаж на рынке — в материале «Ъ-Review».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Сезонный спрос на смену автомобильных шин стимулирует продажи. По данным ЦРПТ (оператор системы маркировки товаров «Честный знак»), в марте 2025 года их реализация в количественном выражении по сравнению с февралем выросла в 4,6 раза. Аналитики «Авито» фиксируют похожую тенденцию, отмечая увеличение продаж летней резины в 3,8 раза. Рост, по данным сервиса, наблюдается и в годовом выражении — на 17%.

Согласно действующему техрегламенту, поменять зимние шины на летние необходимо до 1 июня, напоминает руководитель сервисного направления маркетплейса Fresh Александр Носко.

Если водитель продолжит ездить на зимней резине, ему грозит штраф в размере 500 руб. или предупреждение по ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ. «До 31 мая 2025 года можно ездить на зимних шинах, но делать это вы будете на свой страх и риск, потому что зимняя резина в теплую погоду не обеспечивает нужного сцепления с дорожным покрытием»,— поясняет господин Носко. Директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова добавляет, что зимняя резина при плюсовой температуре быстро изнашивается и ухудшает управляемость автомобиля.

Оптимальное время смены зимней резины на летнюю наступает, когда в регионе устанавливается среднесуточная температура выше +7°С, отмечают в «Автодоре». Главное при сезонной смене шин — не торопиться: весенняя погода переменчива и непредсказуема. «Важно следить за прогнозами и дождаться благоприятной погоды. При смене шин также обязательно нужно обратить внимание на состояние резины и балансировку колес»,— напоминают в госкомпании.

Директор по послепродажному обслуживанию «Автодом Алтуфьево» Роман Тимашов уточняет, что езда на автомобиле после смены шин может быть небезопасна, если зима вернется. «Лично я уже поменял зимние шины на летние, так как живу в городе и в случае возвращения зимы могу воспользоваться альтернативным транспортом»,— рассказывает топ-менеджер.

Время — деньги

Стоимость шиномонтажа растет вместе со спросом, отмечают в «Европлане». По оценке компании, за год стоимость услуги возросла в среднем на 12–15%. «Стоимость смены шин по стране очень сильно отличается. Если в регионах такая услуга стоит в среднем 2,5–3 тыс. руб., то в Москве и Подмосковье ее стоимость колеблется от 5 тыс. до 10 тыс. руб. за комплект колес»,— отмечает Александр Носко.

По словам Романа Тимашова, в весенний сезон ажиотаж вокруг смены шин всегда меньше, чем в зимний. «Часть автовладельцев хочет скорее поставить красивые летние диски, а другая в ожидании майских заморозков продолжает эксплуатацию зимних шин. Продолжительные очереди в сервисных центрах отсутствуют»,— констатирует он.

Весной традиционно наблюдается высокий спрос на услуги шиномонтажа, особенно в крупных городах, напоминает Юлия Трушкова. «На своих станциях обслуживания мы наблюдаем рост записи на данный вид услуги. Но из-за текущих погодных условий в наших регионах присутствия сезон замены растянулся»,— отмечает она.

Услуга шиномонтажа, как правило, ежегодно немного дорожает из-за инфляции и повышения цен на расходные материалы, добавляет госпожа Трушкова.

В «Авито» рассказывают, что спрос на шиномонтаж за последний месяц увеличился на 77%, а выездным шиномонтажом интересовались чаще на 43%. «Примечательно, что за последний год заметно вырос и объем предложения таких услуг на "Авито". Так, обычный шиномонтаж стали предлагать на 25% чаще, а выездной — на 37%»,— уточняют в компании.

Роман Тимашов рекомендует закладывать на шиномонтаж как минимум час. Время, по мнению топ-менеджера, зависит от нескольких факторов — квалификации специалиста, диаметра колес и профиля резины, наличия датчиков колес, секретных болтов, состояния шин (возможно, есть повреждения с прошлого сезона, которые необходимо исправить). «Стандартная замена колес на автомобиле занимает около 30–60 минут, смена резины на колесах увеличенного диаметра занимает до полутора часов, однако в условиях высокого спроса время ожидания может увеличиться. Рекомендуем планировать запись»,— говорит Юлия Трушкова.

Цены на шины

В ЦРПТ «Ъ-Review» сообщили, что средняя цена на одну летнюю шину в марте осталась стабильной относительно февраля: 6,8 тыс. руб. По оценке господина Носко, на данный момент комплект из четырех летних шин обойдется автовладельцу в сумму от 20 тыс. до 30 тыс. руб. «Это примерно на 10% дороже, чем в прошлом году»,— отмечает он. В «Авито» уточняют, что за год летние покрышки, продаваемые на платформе сервиса, подорожали в среднем на 5%. Хотя относительно февраля цены снизились на 6%, а в сегменте ресейл — на 13%.

Впрочем, на цены влияет множество факторов, в частности диаметр колеса, добавляет Роман Тимашов. «Чем он больше, тем дороже (например, шины диаметром 21 дюйм могут стоить до 65 тыс. руб.)»,— поясняет он. Российские и китайские шины более доступны, чем ввезенные по параллельному импорту, продолжает господин Тимашов, добавляя, что на цены также влияет новизна модели шин. «В целом цены на летние шины изменились несильно: рост стоимости за год составил примерно 10%»,— резюмирует топ-менеджер.

Самые продаваемые бренды шин в России в марте, по подсчетам ЦРПТ,— Ikon Tyres, Pirelli и Yokohama. На «Авито» самая большая доля продаж (10%) в сегменте летних новых шин у Pirelli.

«Поклонники хорошо известного во всем мире бренда целенаправленно ищут на платформах объявлений и покупают то, к чему привыкли за долгие годы владения автомобилем»,— отмечает руководитель бизнес-направления «Запчасти и автосервисы» в «Авито» Алексей Головин. На второе место с долей 8% переместился китайский бренд Triangle, который в прошлом году опережал Pirelli. Тройку лидеров по продажам замыкает Yokohama — 6% в общей структуре продаж. По оценке Александра Носко, в этом году водители отдают предпочтение универсальным моделям шин. Наиболее популярные варианты — Gislaved PremiumControl, Ikon Tyres Autograph Aqua 3, Cordiant Gravity, ToreroMP-47, Formula Energy, перечисляет он.

Среди новых комплектов резины заметный рост продаж в марте показал российский бренд Cordiant — относительно февраля они выросли в 3,8 раза, уточняют в «Авито». Следом идет еще одна марка из России — Viatti, которая разделила эту позицию с китайскими шинами Sailun (рост в 3,6 раза). В топ-5 также вошел другой бренд из КНР — Triangle (рост в 3,2 раза).

Лидер по доле продаж в б/у сегменте, по данным аналитиков «Авито», снова Pirelli: на них пришлось 10% продаж от всей летней резины в ресейле. На втором месте — шины Michelin с долей 8,5%, на третьем — Continental (8%).

Россия или Китай

Сейчас рынок шин пресытился китайскими брендами, считают опрошенные «Ъ-Review» аналитики. В связи с этим импорт автомобильных шин из Китая в Россию снижается, свидетельствуют данные таможни КНР. По итогам января—февраля поставки сократились на 8,5% год к году, до $85,7 млн. По мнению экспертов, на снижение импорта могли повлиять нормализация производства на российских шинных заводах и, как следствие, усилившаяся конкуренция.

Тем не менее доля китайских шин на рынке РФ по-прежнему высока — более 70%, отмечает гендиректор «Кордианта» Вадим Володин.

По словам господина Головина, производители из Китая сегодня вкладывают немалые средства в исследования, технологии и контроль качества, а также нередко работают в тесной кооперации с такими мировыми лидерами, как Continental и Goodyear. «В результате китайские шины почти на равных конкурируют с лучшими мировыми брендами по своим характеристикам — от отличного сцепления до экономии топлива. Поэтому мы все чаще видим китайские бренды в числе лидеров по росту продаж и по объему продаж в сегменте новых шин»,— рассказывает Алексей Головин.

Согласно опросу «Ъ-Review», в прошлом году многие российские производители увеличили свои мощности и стали предлагать новую продукцию. Аналогичные планы у компаний и на 2025 год. В частности, «Кордиант» планирует вывести калужский шинный завод Gislaved на полную мощность (около 3 млн шин), а ульяновскую площадку загрузить на 50%, до 1,2 млн штук. До конца 2026 года предприятия холдинга (также включает площадки в Омске и Ярославле) должны выйти на мощность 15 млн шин в год. В Pirelli сообщили «Ъ-Review» о планах укрепить лидирующие позиции в премиальном сегменте как за счет обновления модельного ряда, так и за счет расширения размерной линейки в соответствии с текущими потребностями рынка. В Ikon Tyres отметили, что развивают свои продажи, в том числе за счет выпуска новых типоразмеров. «К летнему сезону-2025 Ikon Tyres выпустила на рынок 16 новых типоразмеров летних шин: 8 типоразмеров премиальных шин Ikon Autograph и 8 типоразмеров среднеценовых шин Ikon Character»,— добавили в компании.

Что будет с рынком

Эксперты, опрошенные «Ъ-Review», отмечают, что дефицита на рынке шин нет, скорее наоборот — наблюдается затоваривание. «В сравнении с прошлыми годами мы не наблюдаем дефицита летних шин. Несмотря на то что с российского рынка ушли западные производители, их место заняли китайские и российские марки достойного качества»,— подтверждает господин Носко.

Наиболее вероятный сценарий для рынка шин для легковых автомобилей — стагнация или небольшой спад, считают аналитики.

По мнению господина Володина, в 2025 году реализация останется на уровне прошлогодних показателей. Тогда продажи, по оценке «Кордианта», составили 56,4 млн шин. В Pirelli отмечали, что главным фактором, который окажет существенное влияние на шинный рынок, будут продажи новых автомобилей. «Учитывая прогнозируемое снижение этого показателя в 2025 году, вероятно, мы увидим и снижение продаж шин»,— резюмируют в компании.

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Наталия Мирошниченко