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Коммерсантъ FM
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«Рольф» затягивает резину

Дилер рассматривает покупку шинного завода

На растущем российском шинном рынке может появиться новый игрок. Покупку местного завода по выпуску покрышек рассматривает автодилер «Рольф» и уже ведет соответствующие переговоры. Аналитики считают наиболее интересными оставшиеся в России либо бывшие активы иностранных производителей.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Автодилер «Рольф» рассматривает возможность приобретения завода по производству шин в России, переговоры ведутся с несколькими компаниями, рассказал “Ъ” гендиректор компании Роман Антонов. С какими именно предприятиями начат переговорный процесс, российскими или зарубежными, в «Рольфе» не уточнили.

Развитие собственного производства — часть стратегии «Рольфа», объявленной после покупки дилерского холдинга Умаром Кремлевым, главой Международной ассоциации бокса (IBA). Летом в интервью “Ъ” господин Кремлев сообщал о планах «Рольфа» начать производство запчастей, шин и разработку собственного автомобиля на собственных площадках, отмечая, что реализовывать такие проекты с нуля дешевле (см. “Ъ” от 17 июня). Предприятие по производству автомобилей «Рольф» планирует построить в индустриальном парке «Пущино» в Серпухове. Сюда же может быть перенесено производство шин, если сделка по приобретению актива на этом рынке состоится, сообщил “Ъ” господин Антонов.

Согласно «Автобизнесревю», в 2023 году «Рольф» был четвертым дилером в РФ по продаже новых машин (28,73 тыс. штук) и первым по реализации автомобилей с пробегом (102,22 тыс. штук). Выручка «Рольфа» в 2023 году выросла на 39,84%, до 323,85 млрд руб., прибыль сократилась в 2,5 раза, до 5,2 млрд руб., сказано в отчетности.

Дмитрий Бабанский из SBS Consulting склоняется к мнению, что «Рольф» в первую очередь рассматривает приобретение иностранного завода, но не исключает и потенциальный интерес к российским предприятиям. Главный стратег инвестиционной компании «Вектор Капитал» Максим Худалов полагает, что «Рольф» может рассматривать к покупке шинные заводы ушедших из РФ иностранных игроков. В числе потенциально интересных для дилера площадок он называет бывший завод Michelin в Подмосковье мощностью 2 млн шин в год, купленный дистрибутором «Пауэр Интернэшнл Тайрс». В этой компании оперативно “Ъ” не ответили.

С начала кризиса 2022 года иностранные производители шин продавали свои активы в России. Самый крупный завод на рынке — ныне Ikon Tyres (ранее принадлежал Nokian) мощностью 17,5 млн шин в год купила структура «Татнефти», стоимость сделки оценивалась в €400 млн. Бывшие предприятия Continental и Bridgestone изначально приобрел холдинг S8 Capital Артема Саркисяна. В начале октября эти активы перешли «Севергрупп» Алексея Мордашова в рамках сделки по продаже холдинга «Кордиант», который также включает три шинных предприятия в Омске и Ярославле.

90,2 миллиарда рублей

составил объем продаж шин для легковых автомобилей в январе—августе, по данным ЦРПТ.

Среди оставшихся в РФ зарубежных производителей шин — японская Yokohama c площадкой в Липецкой области и итальянская Pirelli с предприятием в Кирове. При этом в ООО «Пирелли Тайр Руссия» 25,005% принадлежит структуре «Ростеха» — АО «НИИР», сказано в отчетности компании. Крупный российский игрок — «Нижнекамскшина», мощности завода — 15 млн штук в год. “Ъ” направил вопросы в Yokohama и Pirelli.

Продажи легковых шин растут вслед за авторынком

Дмитрий Бабанский отмечает, что шинный рынок выглядит интересно в среднесрочной перспективе. По мнению господина Худалова, на рынке еще сохраняется определенный дефицит. По данным оператора системы маркировки «Честный знак» ЦРПТ, продажи шин в России за восемь месяцев в штуках выросли на 18% год к году, а в деньгах — на 28,9%, до 90,2 млрд руб. По итогам года производители ожидают роста рынка легковых шин на уровне 5–6% на фоне увеличения продаж новых автомобилей и спроса на новые типоразмеры (см. “Ъ” от 2 октября).

Наталия Мирошниченко

«Мы балансируем, чтобы зарабатывать»

Новая стратегия дилерского холдинга «Рольф», принятая после смены собственника, включает и планы по выпуску собственных автомобилей и компонентов. О проработке этих проектов и развитии основного бизнеса “Ъ” рассказал гендиректор «Рольфа» Роман Антонов.

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