Китайские шины снизили давление

Импорт автомобильных шин из Китая, активно росший в 2024 году, стал сокращаться. Рынок перенасыщен, полагают эксперты, особенно китайскими брендами. Импорт осложняют и высокая ключевая ставка Банка России, и логистические проблемы. Российские производители, в свою очередь, последовательно наращивают выпуск. Так что если российские бренды смогут предложить еще и конкурентоспособные цены, аналитики не исключают дальнейшего сокращения китайских поставок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Импорт автомобильных шин из Китая в Россию по итогам января—февраля сократился на 8,5% год к году, до $85,7 млн, следует из данных таможни КНР. В первые два месяца 2024 года импорт, напротив, рос на 35%, до $93,7 млн. Вероятная причина — перенасыщение рынка шин, возникшее в том числе на фоне активизации работы российских заводов, полагает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. «Вполне возможно, что предложение гораздо больше, поэтому нет смысла везти. Китайских шин ранее было завезено с перебором. Люди теряются в брендах»,— считает эксперт.

В холдинге «Кордиант» рассказали “Ъ”, что тенденция к сокращению импорта шин из Китая началась в конце прошлого года на фоне жесткой денежно-кредитной политики. Источник “Ъ” на рынке отмечает, что из-за «дорогих денег» — а товар оформляется в большинстве случаев по предоплате — российские импортеры стали закупать меньшие по объему партии. По мнению коммерческого директора федеральной транспортной компании «Скиф-Карго» Михаила Коптева, на снижение поставок могли повлиять сложности в логистике и транспортировке товаров из Китая, которые приводят к задержкам и увеличению затрат для импортеров. «Возможно, произошел переход потребителей к более доступным российским производителям»,— добавляет топ-менеджер.

Дмитрий Бабанский из SBS Consulting также полагает, что на снижение импорта могла повлиять нормализация производства на российских шинных заводах. Большинство опрошенных “Ъ” участников рынка в прошлом году нарастили производственные мощности и вывели на рынок новую продукцию, аналогичные планы и на 2025 год. В частности, «Кордиант» намерен вывести калужский шинный завод Gislaved на полную загрузку (около 3 млн шин), а ульяновскую площадку загрузить на 50%, до 1,2 млн штук. До конца 2026 года предприятия холдинга (также включает площадки в Омске и Ярославле), согласно планам, обнародованным гендиректором «Кордианта» Вадимом Володиным, должны выйти на полную мощность — 15 млн шин в год. В Pirelli сообщили “Ъ” о планах обновить модельный ряд и размерную линейку в ключевом для компании премиальном сегменте. А в Ikon Tyres отметили, что развивают свои продажи в том числе за счет выпуска новых типоразмеров.

Рынок шин для легковых автомобилей в 2024 году, по данным «Кордианта», вырос на 23% год к году, до 56 млн штук. В структуре предложения на импорт пришлось 25 млн шин, из которых 70% — производства КНР. По мнению Вадима Володина, китайская экспансия связана «с вакуумом», возникшим из-за ухода западных брендов, а также с ростом спроса на машины, оснащенные нестандартными типоразмерами. Господин Кадаков добавляет, что популярность китайских шин связана с низкими ценами. Продажи шин для грузовых автомобилей показали негативную динамику, сократившись на 12%, до 7,1 млн штук. «В грузовом сегменте шины китайских брендов также импортируются в значительном объеме. Но в грузовом секторе Китай всегда присутствовал на рынке и занимал нишу бюджетного сегмента»,— добавляют в «Кордианте».

Эксперты и участники рынка уточняют, что снижение импорта не связано с падением спроса на новые и подержанные автомобили. Парк легковых машин, по данным «Автостата», составляет 47,5 млн штук, и весь этот объем необходимо обслуживать, поясняет Максим Кадаков.

В оценке дальнейшей динамики импорта шин из КНР мнения аналитиков расходятся. Главный стратег «Вектор Капитал» Максим Худалов считает, что поставки шин для легковых машин продолжат снижаться. Руководитель бизнес-направления «Запчасти и автосервисы» в «Авито» Алексей Головин, наоборот, уверен в росте поставок. «Сейчас, когда начался активный подъем спроса на летние шины, марки из Китая уже находятся среди лидеров роста продаж»,— отмечает топ-менеджер. Господин Кадаков не исключает дальнейшего сокращения импорта на фоне роста производства в РФ, однако, по его мнению, все будет зависеть от ценовой политики.

Наталия Мирошниченко, Наталья Скорлыгина