МИД России заявил о применении ВСУ HIMARS во время пасхального перемирия

Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление Госдепа США, который выразил надежду на продление пасхального перемирия.

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Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Мария Захарова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Так оно киевским режимом и во время Пасхи не соблюдалось»,— написала госпожа Захарова в Telegram-канале. По ее словам, вооруженные силы Украины (ВСУ) для нанесения ударов по российским позициям применяли американские реактивные системы залпового огня HIMARS.

В связи с этим Мария Захарова отметила, что Украина целенаправленно атаковала гражданскую энергетическую инфраструктуру во время действия моратория по энергообъектам.

Президент России Владимир Путин приказал армии остановить все боевые действия в зоне спецоперации с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля, назвав перемирие проверкой готовности Украины к миру. Глава государства не давал команды по продлению перемирия.

Минобороны России днем 20 апреля сообщило, что все группировки российских войск строго соблюдали режим прекращения огня. Армия Украины, по данным ведомства, после 19:00 мск 19 апреля обстреляла российские позиции 444 раза и осуществила 900 ударов беспилотниками.

Подробнее о перемирии — в материале «Ъ» «Мир под гарантии Христа».

Елизавета Шмакова