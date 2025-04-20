В США хотели бы продолжения пасхального перемирия

Госдепартамент США заявил, что приветствовал бы продолжение режима прекращения огня между Россией и Украиной после Пасхи. Заявление американского внешнеполитического ведомства приводит Reuters. Президент России Владимир Путин не давал команды по продлению перемирия.

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Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мы по-прежнему привержены достижению полного и всеобъемлющего прекращения огня»,— говорится в заявлении представителя Госдепа.

Минобороны России днем 20 апреля сообщило, что все группировки российских войск строго соблюдали режим прекращения огня. Армия Украины, по данным ведомства, после 19:00 мск 19 апреля обстреляла российские позиции 444 раза и осуществила 900 ударов беспилотниками.

Владимир Путин приказал армии остановить все боевые действия в зоне спецоперации с 18:00 19 апреля до 24:00 21 апреля, назвав перемирие проверкой готовности Украины к миру. В Минобороны заявляли, что российская армия будет придерживаться режима прекращения огня при условии его соблюдения украинской стороной. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что армия «будет действовать зеркально».

Подробнее о перемирии — в материале «Ъ» «Мир под гарантии Христа».

Елизавета Шмакова