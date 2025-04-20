Песков: Путин не давал команды по продлению пасхального перемирия

Президент России Владимир Путин не давал команды по продлению режима прекращения огня в честь Пасхи, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Президент приказал армии остановить все боевые действия в зоне спецоперации с 18:00 мск 19 апреля до 00:00 мск 21 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Минобороны днем 20 апреля сообщило, что все группировки российских войск строго соблюдали режим прекращения огня. Армия Украины, по данным ведомства, после 19:00 мск 19 апреля обстреляла российские позиции 444 раза и осуществила 900 ударов беспилотниками.

Владимир Путин называл перемирие проверкой готовности Украины к миру. В Минобороны заявляли, что российская армия будут придерживаться режима прекращения огня при условии его соблюдения украинской стороной. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что армия Украины «будет действовать зеркально».

Подробнее — в репортаже Андрея Колесникова «Дорого словечко ко Христову дню».