Минобороны России обвинило ВСУ в нарушении перемирия

Вооруженные силы Украины после объявления перемирия 444 раза обстреляли позиции армии России, осуществили 900 ударов БПЛА, сообщили в Минобороны РФ. Есть погибшие и раненые среди мирного населения, а также повреждения гражданских объектов. Все группировки российских войск в зоне СВО с 18:00 мск 19 апреля строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях, добавили в Минобороны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Inna Varenytsia / Reuters Фото: Inna Varenytsia / Reuters

ВСУ атаковали российские позиции в районах населенных пунктов Сухая Балка и Богатырь. Атаки были отбиты, утверждает военное ведомство. Там также отчитались, что до пасхального перемирия российская армия взяла под контроль населенный пункт Новомихайловка в ДНР.

Президент России Владимир Путин объявил о прекращении огня с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что армия Украины «будет действовать зеркально».

Подробнее — в репортаже Андрея Колесникова «Дорого словечко ко Христову дню».