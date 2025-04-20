Рубио опроверг сообщения о планах радикальной перестройки Госдепа

Госсекретарь США Марко Рубио назвал фейком информацию американских СМИ о планах Белого дома по реорганизации структуры Госдепа. Ранее об этом со ссылкой на проект указа сообщили The New York Times и Bloomberg.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Госсекретарь США Марко Рубио

Фото: Julien De Rosa / Pool / Reuters Госсекретарь США Марко Рубио

Фото: Julien De Rosa / Pool / Reuters

«The New York Times стала жертвой очередной “утки”»,— написал господин Рубио в соцсети Х. В материале газеты говорилось о планах Белого дома резко сократить штат Госдепартамента. Речь также шла об увольнении сотрудников, которые курируют деятельность США в Африке, упразднении Бюро международных организаций, которое взаимодействует с ООН, сокращении дипломатических операций в Канаде.

В документе отмечалось, что Госдепартамент должен значительно расширить использование искусственного интеллекта при подготовке документов. В случае подписания приказа президентом США Дональдом Трампом изменения должны вступить в силу к 1 октября. При этом Bloomberg привело высказывания нескольких сотрудников Госдепартамента, которые выразили сомнения насчет реализации этих планов.

О планах Госдепа по закрытию дипмиссий — в материале «Ъ» «Американская дипломатия должна быть экономной».

Елизавета Шмакова