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Коммерсантъ FM
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Американская дипломатия должна быть экономной

Госдепартамент США готовится закрыть ряд миссий за рубежом

Американский Госдепартамент активно взялся за оптимизацию своих зарубежных представительств. Согласно сообщению Reuters, в ближайшие месяцы Штаты намерены закрыть более десяти своих консульств преимущественно в странах Западной Европы и сократить штат дипмиссий по всему миру. Под удар попадут или уже попали и структурные подразделения, занимающиеся правами человека, помощью беженцам и другой гуманитарной деятельностью. Критики инициативы считают, что такие меры вкупе с недавним закрытием USAID подорвут лидерство США в мире, что сыграет на руку Китаю и России.

Здание Государственного департамента США в Вашингтоне

Здание Государственного департамента США в Вашингтоне

Фото: Nathan Howard / Reuters

Здание Государственного департамента США в Вашингтоне

Фото: Nathan Howard / Reuters

Согласно информации нескольких американских чиновников, на которых сослалось агентство Reuters, в ближайшие месяцы Госдепартамент намерен закрыть около дюжины консульств, преимущественно в странах Западной Европы.

Под удар попадут, прежде всего, представительства Штатов во Франции, где собираются ликвидировать сразу четыре из пяти консульств — в Бордо, Ренне, Лионе и Страсбурге, оставив лишь генконсульство в Марселе и посольство в Париже. Кроме того, американское внешнеполитическое ведомство решило попрощаться с консульскими точками в Лейпциге, Гамбурге и Дюссельдорфе (Германия), Флоренции (Италия), Понта-Делгаде (Португалия) и Белу-Оризонти (Бразилия).

Еще в феврале, по данным целого ряда западных СМИ, администрация Трампа предложила руководителям всех представительств США в мире рассмотреть возможность сократить американский и местный персонал минимум на 10%. При этом госсекретарь Марко Рубио был не прочь срезать сразу 20% сотрудников ведомства.

Согласно информации на сайте Госдепартамента, у США есть более 270 дипломатических представительств по всему миру, а общая численность персонала составляет около 70 тыс. человек.

Две трети из этого числа — местные жители, нанятые на местах. Уволить иностранцев будет легче, чем американских гражданских служащих и собственно сотрудников дипломатической службы, у которых больше юридических гарантий. Тем не менее под сокращения попадут и они.

Идея с сокращением персонала во многом мотивирована стремлением нынешней американской администрации сосредоточить работу ведомства на обеспечении безопасности США и продвижении иностранных инвестиций в Америку, отказавшись от задачи распространения мягкой силы за счет таких тем, как продвижение демократии, защита прав человека, поддержка научных исследований и помощь беженцам. То есть всего того, что не является приоритетом нынешней администрации.

За последние несколько недель в Вашингтоне уже были уволены десятки подрядчиков, работавших с бюро по демократии, правам человека и труду Госдепартамента.

А в понедельник внешнеполитическое ведомство уведомило Конгресс о планах закрыть свой филиал в юго-восточном турецком городе Газиантепе, откуда Вашингтон поддерживал гуманитарную работу на севере Сирии. Кроме того, на днях управлению министерства, курирующему переселение афганцев в США, была спущена директива разработать планы по своему закрытию уже к апрелю.

И вряд ли на этом в амбициозных планах Госдепартамента по наведению порядка и повышению эффективности можно будет ставить точку. Как опасаются многие, под угрозой закрытия или существенного сокращения могут оказаться и такие структуры внешнеполитического ведомства, как бюро по вопросам образования и культуры, бюро по конфликтам и стабилизационным операциям, бюро по океанам и международным экологическим и научным вопросам.

Разумеется, у такой инициативы американских властей нашлось немало критиков.

«Администрация Трампа намерена радикально сократить сферу американской дипломатии, вернуть ее если не в XIX век, то, по крайней мере, в период до Второй мировой войны»,— отметил в разговоре с изданием Politico бывший высокопоставленный чиновник Госдепартамента Том Шеннон, работавший при нескольких прошлых администрациях.

Один из главных упреков свелся к тому, что потенциальное сокращение дипломатического присутствия США за рубежом вкупе с недавней ликвидацией Агентства США по международному развитию (USAID) чревато подрывом американских позиций в мире, особенно с учетом возвышения Китая и России.

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Что касается КНР, выдвинувшейся на роль главного геополитического противника Штатов на данном этапе, то страна еще в 2019 году обогнала США по численности своих представительств за рубежом. На тот момент у Пекина уже насчитывалось 276 посольств и других представительств по всему миру — на три больше, чем у Вашингтона. Более того, если Штаты решили экономить на дипломатии, то Китай, напротив, не стал жалеть средств на внешнюю политику. Буквально на этой неделе в рамках ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей (парламента КНР) Министерство финансов предложило увеличить бюджет «дипломатических усилий» на 2025 год на 8,4%, до 64,5 млрд юаней ($8,87 млрд).

Наталия Портякова

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