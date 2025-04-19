Заявления президента Путина на встрече с начальником Генштаба Герасимовым. Главное

В субботу, 19 апреля, президент России Владимир Путин встретился в начальником Генерального штаба ВС РФ Валерием Герасимовым. Во время беседы глава государства сделал ряд важных заявлений, самым заметным из которых стало объявление пасхального перемирия в зоне специальной военной операции. Главное о встрече президента Путина и генерала Герасимова — в публикации «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Владимир Путин и начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов

Фото: пресс-служба президента РФ Президент Владимир Путин и начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов

Фото: пресс-служба президента РФ