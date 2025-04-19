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Заявления президента Путина на встрече с начальником Генштаба Герасимовым. Главное

В субботу, 19 апреля, президент России Владимир Путин встретился в начальником Генерального штаба ВС РФ Валерием Герасимовым. Во время беседы глава государства сделал ряд важных заявлений, самым заметным из которых стало объявление пасхального перемирия в зоне специальной военной операции. Главное о встрече президента Путина и генерала Герасимова — в публикации «Ъ».

Президент Владимир Путин и начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов

Президент Владимир Путин и начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов

Фото: пресс-служба президента РФ

Президент Владимир Путин и начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов

Фото: пресс-служба президента РФ

  • Президент объявил пасхальное перемирие. ВС РФ останавливают все боевые действия в зоне СВО с 18:00 мск 19 апреля до 00:00 мск 21 апреля.
  • Президент призвал Украину последовать примеру России и также объявить пасхальное перемирие. Однако ВС РФ должны быть готовы к возможному нарушению перемирия Киевом.
  • Глава государства напомнил, что Киев более ста раз нарушал мораторий на удары по энергообъектам.
  • Ситуация в зоне спецоперации для России складывается благоприятно. Российские войска продвигаются вперед.
  • Россия всегда была готова к переговорам и приветствует стремление США, Китая и других стран к справедливому урегулированию на Украине.
  • Президент поручил начальнику генерального штаба отдельно доложить о ситуации, сложившейся после завершения зачистки приграничья Курской и Белгородской областей.
  • Реакция на пасхальное перемирие покажет, насколько искренними являются способность и желание Киева участвовать в мирных переговорах.
  • Президент поздравил бойцов СВО и всех православных с Пасхой.

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