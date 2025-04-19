Заявления президента Путина на встрече с начальником Генштаба Герасимовым. Главное
В субботу, 19 апреля, президент России Владимир Путин встретился в начальником Генерального штаба ВС РФ Валерием Герасимовым. Во время беседы глава государства сделал ряд важных заявлений, самым заметным из которых стало объявление пасхального перемирия в зоне специальной военной операции. Главное о встрече президента Путина и генерала Герасимова — в публикации «Ъ».
Президент Владимир Путин и начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов
Фото: пресс-служба президента РФ
- Президент объявил пасхальное перемирие. ВС РФ останавливают все боевые действия в зоне СВО с 18:00 мск 19 апреля до 00:00 мск 21 апреля.
- Президент призвал Украину последовать примеру России и также объявить пасхальное перемирие. Однако ВС РФ должны быть готовы к возможному нарушению перемирия Киевом.
- Глава государства напомнил, что Киев более ста раз нарушал мораторий на удары по энергообъектам.
- Ситуация в зоне спецоперации для России складывается благоприятно. Российские войска продвигаются вперед.
- Россия всегда была готова к переговорам и приветствует стремление США, Китая и других стран к справедливому урегулированию на Украине.
- Президент поручил начальнику генерального штаба отдельно доложить о ситуации, сложившейся после завершения зачистки приграничья Курской и Белгородской областей.
- Реакция на пасхальное перемирие покажет, насколько искренними являются способность и желание Киева участвовать в мирных переговорах.
- Президент поздравил бойцов СВО и всех православных с Пасхой.