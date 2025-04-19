Жена Боярского раскрыла причину госпитализации артиста

Народного артиста России Михаила Боярского госпитализировали из-за риска развития пневмонии после полученной травмы. Осложнений удалось избежать, сообщила жена 75-летнего артиста Лариса Луппиан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артист Михаил Боярский

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Артист Михаил Боярский

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

«Пневмония может развиться, когда легкое ушибается — может развиться, а может не развиться»,— сказала ТАСС госпожа Луппиан. По ее словам, артист остается в больнице, чтобы предотвратить возможные риски.

Михаил Боярский упал во время репетиции спектакля «Ромео и Джульетта» в Санкт-Петербурге 14 апреля. Его госпитализировали с переломом ребра. В пресс-службе Театра имени Ленсовета уточнили, что травма господина Боярского не критична и в ближайшее время он вернется на сцену.

Сегодня, 19 апреля, концертный директор Михаила Боярского Михаил Зыкин заявил, что деятеля культуры выпишут из больницы на следующей неделе.