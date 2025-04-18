Михаил Боярский во время спектакля упал с 3-метровой высоты и сломал ребро

Народный артист России Михаил Боярский получил травму во время спектакля в Санкт-Петербурге. Как рассказал его сын Сергей Боярский «Фонтанке», 75-летний артист сломал ребро.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Михаил Боярский оступился во время репетиции 14 апреля. В сегодняшнем спектакле «Ромео и Джульетта» в театре имени Ленсовета он участия не принял. На сцене звучал заранее записанный голос артиста. Михаил Боярский исполнял роль герцога Эскала.

По данным Telegram-канала «112», господин Боярский оступился и упал с 3-метровой высоты на спину. Как рассказали ТАСС в пресс-службе театра, травма господина Боярского не критична, в ближайшее время он вернется на сцену. Сейчас Михаил Боярский находится в медучреждении в обычной палате.