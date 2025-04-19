МИД Омана: США и Иран обсуждают сохранение и развитие мирного атома
США и Иран обсуждают соглашение, которое позволит Исламской Республике сохранить возможность для развития мирной ядерной энергетики. Предложенное всеобъемлющее соглашение состоит из девяти принципов, сообщил МИД Омана.
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«Стороны договорились перейти к следующему этапу своих переговоров, направленных на заключение справедливого, прочного и обязывающего соглашения, которое обеспечит Ирану полную свободу от ядерного оружия и санкций, а также сохранит его возможности для развития мирной ядерной энергетики»,— говорится в сообщении МИД Омана.
Советник иранского лидера Али Лариджани рассказал, что в число девяти принципов входят, в частности, гарантии безопасности для обеих сторон, отмена санкций для Ирана и сдерживание действий Израиля.
Второй раунд переговоров Ирана и США состоялся сегодня, 19 апреля, в Риме. Оман выступает на них в роли посредника. В ближайшие дни возможен третий раунд переговоров.
Подробнее о переговорах по иранской сделке — в материале «Ъ» «Иранский атом не будут рубить под корень».