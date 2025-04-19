МИД Омана: США и Иран обсуждают сохранение и развитие мирного атома

США и Иран обсуждают соглашение, которое позволит Исламской Республике сохранить возможность для развития мирной ядерной энергетики. Предложенное всеобъемлющее соглашение состоит из девяти принципов, сообщил МИД Омана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Thaier Al-Sudani / Reuters Фото: Thaier Al-Sudani / Reuters

«Стороны договорились перейти к следующему этапу своих переговоров, направленных на заключение справедливого, прочного и обязывающего соглашения, которое обеспечит Ирану полную свободу от ядерного оружия и санкций, а также сохранит его возможности для развития мирной ядерной энергетики»,— говорится в сообщении МИД Омана.

Советник иранского лидера Али Лариджани рассказал, что в число девяти принципов входят, в частности, гарантии безопасности для обеих сторон, отмена санкций для Ирана и сдерживание действий Израиля.

Второй раунд переговоров Ирана и США состоялся сегодня, 19 апреля, в Риме. Оман выступает на них в роли посредника. В ближайшие дни возможен третий раунд переговоров.

Подробнее о переговорах по иранской сделке — в материале «Ъ» «Иранский атом не будут рубить под корень».

Екатерина Отрашкевич