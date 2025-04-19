В Риме завершился второй раунд консультаций США и Ирана
Второй раунд переговоров между США и Ираном, посвященных урегулированию кризиса вокруг ядерной программы Тегерана, завершился в Риме. Об этом сообщает Mehr.
Фото: Tatyana Makeyeva / Pool / Reuters
«Вполне вероятно, что делегации Ирана, Омана и США проведут третий раунд переговоров в ближайшие дни»,— пишет агентство.
Среди целей переговоров называли достижение прогресса на пути к справедливому, обязательному и устойчивому соглашению между странами. Иранскую делегацию представлял глава МИД страны Аббас Арагчи, а американскую команду — спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф. Переговоры проходили в резиденции посла Омана.
Первый раунд переговоров между Ираном и США состоялся 12 апреля в Омане. Встреча длилась почти три часа, представители двух стран обсудили иранскую ядерную программу и снятие санкций с Ирана.
Подробнее о переговорах по иранской сделке — в материале «Ъ» «Иранский атом не будут рубить под корень».