В Риме завершился второй раунд консультаций США и Ирана

Второй раунд переговоров между США и Ираном, посвященных урегулированию кризиса вокруг ядерной программы Тегерана, завершился в Риме. Об этом сообщает Mehr.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Tatyana Makeyeva / Pool / Reuters Фото: Tatyana Makeyeva / Pool / Reuters

«Вполне вероятно, что делегации Ирана, Омана и США проведут третий раунд переговоров в ближайшие дни»,— пишет агентство.

Среди целей переговоров называли достижение прогресса на пути к справедливому, обязательному и устойчивому соглашению между странами. Иранскую делегацию представлял глава МИД страны Аббас Арагчи, а американскую команду — спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф. Переговоры проходили в резиденции посла Омана.

Первый раунд переговоров между Ираном и США состоялся 12 апреля в Омане. Встреча длилась почти три часа, представители двух стран обсудили иранскую ядерную программу и снятие санкций с Ирана.

Подробнее о переговорах по иранской сделке — в материале «Ъ» «Иранский атом не будут рубить под корень».