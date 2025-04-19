Хинштейн: час окончательного освобождения Курской области все ближе

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил об освобождении населенного пункта Олешня в регионе со ссылкой на публикацию Минобороны РФ. По мнению чиновника, продвижение российских войск говорит о скором освобождении региона в целом.

«Час окончательного освобождения Курской земли — все ближе. Молимся за наших героев и верим в них!» — написал господин Хинштейн в своем Telegram-канале.

Сегодня, 19 апреля, подразделения группировки войск «Север» освободили Олешню в Курской области. По данным Минобороны, также нанесено поражение формированиям ВСУ в районе населенного пункта Горналь. Бои в Курской области продолжаются с 6 августа 2024 года. Регион регулярно подвергается атакам беспилотников.

Подробнее — в материале «Ъ» «Удар по домам».

Екатерина Отрашкевич