Россия и Украина обменялись пленными по формуле «246 на 246»

Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле «246 на 246», сообщило Минобороны. Общее число пленных, переданных обеим сторонам при посредничестве ОАЭ, теперь составляет 3,2 тыс. человек.

Также проводится репатриация тяжело раненных военнослужащих, находящихся в плену. В Россию вернутся 15 военнослужащих, а на Украину — 31. Освобожденные из плена военнослужащие РФ сейчас находятся на территории Белоруссии, им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками. После их доставят в РФ для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.

Вчера днем российская и украинская стороны обменялись телами военнослужащих. Россия отдала 909 тел, а получила от Украины тела 41 человека. 19 марта состоялся третий в этом году обмен военнопленными при посредничестве ОАЭ. Украина освободила 175 военных, столько же Россия передала в ответ. После возвращения военные проходят курс лечения и реабилитации.

Екатерина Отрашкевич