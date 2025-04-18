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Россия передала Украине 909 тел военнослужащих, получила — 41

Россия и Украина провели обмен телами военнослужащих. Россия вернула украинской стороне 909 тел, получила — тела 41 человека. Об этом РБК сообщил представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.

Фото: Roman Baluk / Reuters

Фото: Roman Baluk / Reuters

Последний раз стороны обменивались телами 28 марта. Тогда России вернули 43 тела, Украине — 909 тел. В феврале российская сторона передала 757 тел украинских военнослужащих, получила 45 тел.

19 марта Россия и Украина провели третий в этом году обмен военнопленными по формуле «175 на 175». Тогда Минобороны сообщало, что в качестве «жеста доброй воли» российская сторона передала 22 тяжелораненых военнослужащих. Передача пленных прошла при посредничестве ОАЭ.

Полина Мотызлевская

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