Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле «175 на 175»

Россия и Украина провели обмен по формуле «175 на 175», сообщило Минобороны. В качестве «жеста доброй воли» российская сторона передала 22 тяжелораненых военнослужащих, отметило военное ведомство.

Сейчас российские военнослужащие находятся в Белоруссии. Им оказывается психологическая и медицинская помощь, предоставлена возможность связаться с родственниками. Позднее их доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации.

Последний раз обмен военнопленными состоялся 5 февраля: из украинского плена вернулись 150 военных, столько же было передано Украине. Передача пленных прошла при посредничестве ОАЭ.

Полина Мотызлевская