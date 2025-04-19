Доллары устремились в Швейцарию

Состоятельные американцы выводят деньги в Швейцарию. Как сообщает NBC News со ссылкой на местные банки, тенденция наблюдается последние месяцы. По данным источников издания, таким образом предприниматели занимаются «деамериканизацией» долларовых активов. Бизнесмены из США опасаются катастрофических последствий торговой политики Дональда Трампа, в частности, того, что пошлины ослабят нацвалюту и приведут к росту госдолга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В Швейцарии же стабильная экономика, сильная валюта и надежная правовая система, что и привлекает инвесторов, которые пытаются диверсифицировать свои портфели, пояснил основатель швейцарского Luminary Bank Александр Чернышёв: «Если у вас есть определенная сумма, то полезно иметь в нескольких странах банковские счета и вид на жительство или даже несколько паспортов. Это дает вам определенный уровень свободы, если вдруг что-то случится в одной из них. Но я не могу себе представить, что бизнесмены все свои средства сейчас будут передвигать из США.

Вместе с тем в Швейцарии действительно очень хорош private banking, и люди тут умеют работать с большими суммами. В Испании или Германии, на мой взгляд, эта сфера не настолько сильно развита, люди иногда боятся, потому что там более активно докапываются до истории происхождения средств.

Швейцария — это один из финансовых центров. Страна обменивается информацией с США, как и все другие государства. Здесь отчитываются раз в год перед американским фискальным органом касательно того, имеют ли они клиентов из США или нет. Американские подданные, даже если переезжают, все равно остаются налогообязанными у себя на родине. Допустим, они переехали в Монако, где нет налогообложения, тем не менее они должны в американскую казну доплатить те сборы, которые обязаны были бы заплатить, проживая в США».

По данным источников NBC, богатые американцы спешат обменять доллары на франки и вкладываются в недвижимость в Цюрихе и Женеве. Такой подход к сохранности активов достаточно грамотный — страна остается одной из немногих финансово стабильных юрисдикций даже в период торговых войн, отметил экономический журналист издания «Русская Швейцария» Александр Песке: «Вложение, связанное с переходом во франк, зафиксируется выгодно. Это могут сделать те люди, у которых уже есть эти инструменты, потому что сейчас открытие счета для американского гражданина в швейцарском банке связано с бумажной волокитой, которая затянется на несколько недель. Это один из инструментов диверсификации, но кто-то, может быть, в золото вкладывает, а кто-то боится идти в него, потому что оно сейчас на пике. Это максимальное разложение активов в максимальное количество корзинок.

При этом Швейцария всегда росла в цене именно тогда, когда трясло всех вокруг.

Недвижимость в Цюрихе за последние 20 лет выросла в цене в 2,5 раза, а в Женеве — в 3 раза. Таким образом для состоятельных иностранцев, если они будут уходить в такие активы, это станет той же историей, что и с акциями Tesla, то есть капитализация растет. Реструктуризацию финансовых активов предпринимать необходимо. А куда бежать? В английский фунт стерлингов? В сингапурский доллар или йену? В Гонконг? Мне кажется, в наше время надежных и ликвидных вещей не так и много».

Как обещали в Белом доме, США будут получать из-за новых торговых барьеров не менее $2 млрд в день. Однако на этой неделе американская таможня отчиталась о пошлинных сборах всего в $500 тыс. При этом с 20 января, когда Трамп вступил в должность, торговые ограничения принесли бюджету более $20 млрд, отметили в Таможенно-пограничной службе.

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Леонид Пастернак